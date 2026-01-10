Protestele antiguvernamentale au continuat vineri în mai multe orașe din Iran, unde manifestanții cer deschis sfârșitul Republicii Islamice și schimbarea conducerii de la Teheran. Potrivit CNN, mai multe videoclipuri apărute pe rețelele de socializare surprind mulțimi scandând lozinci împotriva regimului și cerând revenirea unui prinț exilat, fiul ultimului șah al Iranului.

Imagini publicate de site-ul activist pro-reformă IranWire arată femei care mărșăluiesc în orașul Chabahar, din sud-estul Iranului, scandând "Moarte dictatorului" și "Sărăcie, corupție, creșterea prețurilor, vom continua până la răsturnare". În alte cadre se poate vedea un vehicul incendiat, în timp ce protestatarii aruncă obiecte.

Scandări pentru sfârșitul Republicii Islamice, în mai multe orașe din Iran

În nordul capitalei Teheran, mai mulți demonstranți au ieșit vineri seară pe străzi, scandând "Pahlavi se va întoarce!", potrivit unui videoclip geolocalizat de CNN. Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah iranian, s-a poziționat ca o alternativă la actualul regim, declarându-și sprijinul pentru proteste și lansând apeluri la acțiuni coordonate la nivel național.

În paralel, în mai multe orașe au avut loc și contraproteste pro-guvernamentale. Potrivit IranWire și imaginilor difuzate de televiziunea de stat Press TV, susținători ai regimului au mărșăluit în orașe precum Arak și Sari, după rugăciunile de vineri, purtând steagul Iranului și portrete ale liderului suprem Ali Khamenei.

Internet blocat și bilanț sângeros

De mai bine de 24 de ore, Iranul se confruntă cu o pană aproape totală de internet și comunicații, în timp ce protestele continuă. Potrivit ONG-urilor pentru drepturile omului, numărul morților a ajuns la aproximativ 50, printre victime numărându-se și nouă copii. Autoritățile au folosit muniție reală, gaze lacrimogene și forță extremă pentru a dispersa manifestanții.

Liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a catalogat protestatarii drept "o gașcă de golani" care ar acționa în interesul fostului președinte american Donald Trump și a avertizat că vor fi luate măsuri dure, inclusiv pedepse capitale pentru unii dintre participanți.

Franța, Marea Britanie și Germania au condamnat ferm uciderea protestatarilor

Franța, Marea Britanie și Germania au condamnat ferm uciderea protestatarilor, într-o declarație comună în care cer autorităților iraniene să respecte dreptul la liberă exprimare și întrunire pașnică. Liderii europeni și-au exprimat "îngrijorarea profundă" față de escaladarea represiunii.

Pe fondul tensiunilor tot mai mari, președintele american Donald Trump a avertizat public conducerea iraniană. Președintele american Donald Trump a avertizat regimul iranian că Statele Unite urmăresc îndeaproape situația.

"Le spun liderilor iranieni: mai bine nu începeți să trageți, pentru că vom începe și noi să tragem", a declarat Trump.

Trump a mai afirmat că Iranul se confruntă cu "probleme mari" și a sugerat că protestatarii ar fi preluat controlul asupra unor orașe, fără a oferi detalii concrete.

Prințul moștenitor Reza Pahlavi i-a cerut public lui Donald Trump să intervină în sprijinul protestatarilor. Într-un mesaj publicat pe platforma X, acesta a acuzat regimul că folosește blocarea comunicațiilor pentru a reprima violent tinerii ieșiți în stradă:"Fără internet, fără telefoane. Khamenei se teme de sfârșitul regimului său criminal."

Protestele au izbucnit la finalul lunii decembrie, pe fondul prăbușirii monedei naționale și al creșterii accelerate a costului vieții, dar s-au transformat rapid într-o contestare deschisă a regimului clerical, extinsă în peste 300 de localități.

