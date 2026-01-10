Volodimir Zelenski a lansat un avertisment dur după ce Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone şi rachete, inclusiv o rachetă hipersonică Oreşnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară. Liderul de la Kiev spune că bombardamentul este o provocare inclusiv pentru Bucureşti. Atacurile ruşilor, soldate cu 4 morţi, au lăsat Kievul fără încălzire, apă și curent, în condiţiile în care nu sunt mai mult de - 8 grade. Între timp, Donald Trump spune că Vladimir Putin nu are cum să se teamă de Europa, ci doar de Statele Unite.

"Rachetele Oreşnik au fost folosite din nou, de data aceasta în regiunea Liov. Din nou, extrem de aproape de graniţele Uniunii Europene. În ceea ce priveşte utilizarea rachetelor balistice cu rază medie de acţiune este aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale.", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Este avertismentul lui Volodimir Zelenski după atacul sângeros al ruşilor. Bombardamentul a stârnit reacţii şi din partea liderilor europeni.

"Cred că Macron are dreptate în această privinţă. Cred că a venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia.", a explicat Giorgia Meloni, premierul Italiei.

Rusia a lansat 242 de drone și 36 de rachete spre sute de ţinte din ţara vecină. Cele mai mari distrugeri sunt în Kiev.

"Pe salvatorul care şi-a pierdut viaţa îl chema Sergiu şi era din teritoriul ocupat Nova Harkova. Avea un fiu şi doi nepoţi şi împlinise 57 de ani în septembrie. Nu am putut să vorbim cu colegii lui, a fost o noapte grea pentru ei.", a transmis Lucile Brizard.

Jumătate din blocurile de apartamente din Kiev - aproape 6.000 - sunt în prezent fără încălzire din cauza pagubelor aduse infrastructurii. Primarul Kievului le-a recomandat locuitorilor să plece, dacă pot, și să se refugieze temporar la rude şi la prieteni care au acces la apa caldă şi căldură în condiţiile în care în următoarele două zile se anunţă temperaturi şi de minus 18 grade.

Într-o conferinţă de presă la Casa Albă, Donald Trump a declarat că Europa a rămas în urmă în comparaţie cu Rusia. Este şi motivul pentru care Vladimir Putin NU se teme de o posibilă ofensivă din partea liderilor europeni.

"Aţi fi dispus să daţi un ordin de capturare a lui Vladimir Putin? Nu cred că va fi necesar.", a spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"Mă înţeleg foarte bine cu preşedintele Putin, dar sunt foarte dezamăgit de el.", a mai adăugat Donald Trump.

Între timp, Statele Unite şi Ucraina ar urma să semneze un acord de reconstrucţie în valoare de 800 de miliarde de dolari.

În atacul asupra oraşului Liov, situat aproape de graniţa cu Polonia, soldaţii lui Putin au testat din nou racheta hipersonică Oreşnik, care poate transporta focoase nucleare. Kremlinul a transmis că lansarea rachetei este răspuns la încercarea ucrainenilor de a ataca locuinţa lui Putin, luna trecută.

"Aceasta este prima dată în istorie când Liov a fost lovit cu o rachetă balistică. 13.000 de kilometri pe oră. Slavă Domnului că nu sunt victime. Există distrugeri de infrastructură critică.", a spus Andrii Sadovyi, primar Liov.

Ruşii se laudă că proiectilul este fără egal în lume şi este o ameninţare pentru toate capitalele europene, pentru că nu poate fi detectat de actualele sisteme antiaeriene.

