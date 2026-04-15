Video Momentul în care directorul unui liceu din SUA opreşte un fost elev înarmat, înainte să declanşeze un măcel

Un atac armat a fost împiedicat în ultima clipă, în statul american Oklahoma. Un bărbat înarmat cu două pistoale semiautomate a intrat într-un liceu, pregătit să declanşeze un măcel. Tragedia a fost însă evitată în ultima secundă, după ce directorul instituţiei, plin de curaj, şi-a riscat viaţa şi l-a imobilizat pe individ până la venirea poliţiei. 

de Cătălina Osman

la 15.04.2026 , 15:19

În timpul luptei, bărbatul a fost împuşcat în picior, însă rana nu-i pune viaţa în pericol. Suspectul, un tânăr de 20 de ani, fost elev al şcolii, le-a spus anchetatorilor că voia să-i omoare pe ceilalţi studenţi, conducerea şcolii şi apoi să-şi ia viaţa. 

Potrivit autorităților, tânărul de 20 de ani, fost elev al școlii, a pătruns în incinta liceului "Pauls Valley High School", înarmat cu două pistoale semiautomate și a încercat să deschidă focul asupra elevilor. Unul dintre arme s-a blocat, iar ulterior a reușit să tragă, dar a ratat ținta, relatează NBC News

În acel moment, directorul instituției, Kirk Moore, a intervenit decisiv. Acesta a alergat spre agresor, l-a imobilizat și l-a ținut la pământ până la sosirea poliției, reușind să împiedice o posibilă tragedie. În timpul confruntării, directorul a fost împușcat în picior, însă rana nu i-a pus viața în pericol.

După intervenția sa, mai mulți elevi au reușit să părăsească în siguranță clădirea, în timp ce atacatorul a fost reținut de autorități.

Anchetatorii au precizat că suspectul intenționa să omoare elevi, profesori, conducerea școlii și apoi să se sinucidă, fiind inspirat de atacul de la Columbine din 1999.

Autoritățile au confirmat că acesta se află în arest, fiind acuzat de tentativă de omor și alte infracțiuni grave. Ancheta este în desfășurare.

atac liceu sua director
Câţi bani ar mai avea, de fapt, cel care a fost cel mai bogat român şi şi-a risipit averea fabuloasă
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Regele loviturilor libere și-a dat demisia și n-a vrut să mai audă de fotbal. A trecut printr-o transformare radicală
”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
Observator » Ştiri externe » Momentul în care directorul unui liceu din SUA opreşte un fost elev înarmat, înainte să declanşeze un măcel
