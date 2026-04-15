Un atac armat a fost împiedicat în ultima clipă, în statul american Oklahoma. Un bărbat înarmat cu două pistoale semiautomate a intrat într-un liceu, pregătit să declanşeze un măcel. Tragedia a fost însă evitată în ultima secundă, după ce directorul instituţiei, plin de curaj, şi-a riscat viaţa şi l-a imobilizat pe individ până la venirea poliţiei.

În timpul luptei, bărbatul a fost împuşcat în picior, însă rana nu-i pune viaţa în pericol. Suspectul, un tânăr de 20 de ani, fost elev al şcolii, le-a spus anchetatorilor că voia să-i omoare pe ceilalţi studenţi, conducerea şcolii şi apoi să-şi ia viaţa.

Potrivit autorităților, tânărul de 20 de ani, fost elev al școlii, a pătruns în incinta liceului "Pauls Valley High School", înarmat cu două pistoale semiautomate și a încercat să deschidă focul asupra elevilor. Unul dintre arme s-a blocat, iar ulterior a reușit să tragă, dar a ratat ținta, relatează NBC News.

În acel moment, directorul instituției, Kirk Moore, a intervenit decisiv. Acesta a alergat spre agresor, l-a imobilizat și l-a ținut la pământ până la sosirea poliției, reușind să împiedice o posibilă tragedie. În timpul confruntării, directorul a fost împușcat în picior, însă rana nu i-a pus viața în pericol.

După intervenția sa, mai mulți elevi au reușit să părăsească în siguranță clădirea, în timp ce atacatorul a fost reținut de autorități.

Anchetatorii au precizat că suspectul intenționa să omoare elevi, profesori, conducerea școlii și apoi să se sinucidă, fiind inspirat de atacul de la Columbine din 1999.

Autoritățile au confirmat că acesta se află în arest, fiind acuzat de tentativă de omor și alte infracțiuni grave. Ancheta este în desfășurare.

Cătălina Osman

