Teme rezolvate în câteva secunde. Eseuri generate instant. Și explicații la orice oră. Inteligența artificială a devenit noul coleg de bancă pentru mulți elevi. Ce se întâmplă, totuşi, la examen, când inteligența artificială dispare? Mai pot copiii să gândească singuri sau doar păcălesc sistemul şi îşi fură, practic, singuri căciula? Vedem chiar acum cum afectează chatgpt dezvoltarea copiilor, dar şi cum se pregătește pentru examene generația care crește cu AI.

Laurențiu are 18 ani și este elev în clasa a 12-a la un colegiu din Iași. Două examene importante îi bat la uşă: bacalaureatul și admiterea la facultatea de arhitectură. Pentru ambele, tânărul recunoaşte că Chatgpt îi poate fi atât prieten, cât şi duşman.

"Materiile de bacalaureat rămân materii la care trebuie să învăț, pentru că nu pot să mă duc cu telefonul în buzunar la examen, dar sunt și alte materii la care am cerințe în plus și ChatGPT mă ajută pentru că pot să scap de munca în plus, pe care pot să o aloc altor materii. Mie îmi place să am o cultură vastă și pentru mine ChatGPT e ca o carte cu de toate. Folosesc informațiile și nu le iau mot-à-mot. Evident, e mult mai ușor, dar profesorii se prind. Nu prea poți să faci chestia asta nici la școală. Să zicem că reușești să te folosești de el și să-ți faci vreo temă, dar profesorul se va prinde că ai un limbaj de lemn", a declarat Laurențiu.

Ca Laurențiu, sunt tot mai mulți tineri care folosesc inteligența artificială pentru exerciții, rezumate sau explicații. Mai exact, peste 60% dintre elevii și studenții din generația Z, arată Salvați Copiii România. Iar 1 din 2 elevi care apelează la AI recunoaște că temele îi sunt generate complet. Pentru unii, este un profesor suplimentar. Pentru alții, o scurtătură.

AI-ul și școala viitorului

"Cred că o dată sau de două ori, dar m-am convins că nu e ce trebuie și că tot mie îmi fur căciula. Eu cred că AI-ul e mult mai presus de „te rog, fă-mi temele, fă-mi exercițiile”. Eu folosesc AI să-mi dea de lucru. Pentru examenele naționale îl rog să-mi facă un anumit fel de probleme, iar în caz că mă chinui un pic, să-mi explice teoria într-un anumit fel încât eu să pot să-l înțeleg", a declarat Maria.

"Trebuie să știi cum să-l folosești și nu doar să iei rezolvări simple și rapide. Omul, când se obișnuiește cu un lucru simplu, e posibil să recurgă la acea rezolvare de mai multe ori și astfel poți să devii dependent de AI, iar asta va duce la declinul tău și academic, și ca persoană", a declarat Filip.

"Chiar mă face mai comod în anumite situații, deoarece la examen, dacă îmi dă un exercițiu mai greu, o să mă chinui să-l rezolv", a declarat Marc Staicu.

Specialiștii spun că inteligența artificială poate fi de ajutor atunci când este folosită corect. Problemele apar atunci când copilul nu mai depune niciun efort.

Pentru mulți elevi, AI-ul a devenit parte din rutina zilnică. Însă apropierea examenelor ridică o întrebare simplă: cât din ceea ce primesc instant rămâne, de fapt, în mintea lor?

"Păi nu prea se vor descurca. Trebuie să știm când folosim AI, să discernem ce e adevărat și ce nu și e dificil de făcut asta, deci copiii să stea cât mai mult cu creionul și hârtia, cu cărți reale și apoi să se folosească de AI pentru a cere o altă părere, pentru a afla alte perspective, pentru a aduna date. Dă răspunsuri greșite și atunci tu trebuie să știi dacă e greșit sau corect", a declarat Claudia Chiru - învățătoare.

Adevărata miză

Dincolo de clickul salvator, stă adevărata miză: ce competențe trebuie să construiască școala de azi pentru copiii de mâine?

"Copiii de vârste mici trebuie să învețe neapărat să gândească, să-și construiască propria gândire. Ei încă își formează limbajul, atenția, memoria de lucru. Încă stau în legătura dintre concret și abstract și atunci...Noi trebuie să-i învățăm în primul rând să-și construiască un raționament, să știe cum să caute informația", a declarat Claudia Chiru - învățătoare.

"Cred că cel mai bine pentru vârsta asta e să-și folosească inteligența lor. Așa vor deveni creativi și vor născoci ceva folositor până la urmă", a mărturisit o mămică.

Diferența dintre elevii care trec prin școală cu inteligența artificială și cei conștiincioși se vede cu ochiul liber, spun profesorii.

"Au capacitatea de a filtra informațiile și, în momentul în care sunt puși în fața unui fapt care necesită gândire critică, pot face asta fără asistență digitală. Pe de altă parte, ceilalți, care îl folosesc doar pentru a scăpa mai repede de teme, se blochează dacă nu există acest suport", a declarat Mădălina Jumugă, profesoară germană.

"La teme punem foarte mare accent pe partea de ajutor cu componenta umană. De aceea suntem aici: să-i ajutăm să-și personalizeze răspunsurile, să-și exprime propriile opinii, să nu devină ceva standard", spune Georgiana Ilie, director educațional afterschool.

În concluzie, inteligența artificială nu e neapărat ceva rău atât timp cât o folosim doar pentru explicații, păstrăm o doză de reținere, iar înainte de examene facem câteva exerciții în care ne punem la contribuție propria inteligență și chiar să simulăm un examen adevărat. Îngrijorătoare este însă dependența de răspunsul instant, în condițiile în care patru din zece copii români de 15 ani nu înțeleg ce citesc și doar jumătate fac conexiuni matematice.

