Noul ministru al sănătății din Suedia, Elisabet Lann, a leşinat în fața premierului și a jurnaliștilor chiar în ziua în care a fost numită oficial în funcție. Incidentul, care a avut loc în timpul unei transmisiuni live, a stârnit panică și a devenit rapid viral pe rețelele sociale, scrie aftonbladet.se.

Scenele dramatice au avut loc marți, la Stockholm, când noul ministru al sănătății, Elisabet Lann, a leşinat în mijlocul unei conferințe de presă. Momentul în care Lann începe să se clatine a fost surprins în direct. Aceasta cade apoi peste pupitru și se prăbușește pe podea, chiar în timp ce participa la briefingul premierului Ulf Kristersson alături de alți oficiali, scrie aftonbladet.se

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Politicienii și jurnaliștii aflați în sală au sărit imediat să o ajute, Lann părând să își fi pierdut cunoștința. Vicepremierul Ebba Busch a așezat-o pe Lann în poziția de siguranță, în timp ce mai multe voci se auzeau strigând: "Sunați la ambulanță, sunați la ambulanță!".

Articolul continuă după reclamă

După ce şi-a revenit, ministrul a glumit pe seama celor întâmplate

Lann a fost scoasă de urgență din sală. La scurt timp însă, ministrul Sănătății a revenit și a glumit în fața audienței: "Asta se poate întâmpla când ai glicemia scăzută".

Momentul a devenit viral în Suedia, înregistrând aproape 80.000 de vizualizări pe platforma X.

Incidentul a avut loc chiar în ziua în care Elisabet Lann a fost numită ministru al Sănătății, după ce predecesoarea sa, Acko Ankarberg Johansson, și-a dat demisia cu o zi înainte.

Caz similar în Serbia: Ministrul de Investiţii Publice, accident cerebral în direct

Cazul reamintește de un episod similar petrecut luna trecută în Serbia, unde ministrul pentru Investiții Publice, Darko Glišić, a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unui interviu televizat.

În imagini se putea observa cum discursul oficialului devine neclar, acesta începe să se bâlbâie, iar fața i se lasă vizibil. Glišić a fost transportat de urgență la un spital din Belgrad, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰