Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul în care noua ministră a Sănătăţii din Suedia leşină în timpul unei conferinţe de presă

Noul ministru al sănătății din Suedia, Elisabet Lann, a leşinat în fața premierului și a jurnaliștilor chiar în ziua în care a fost numită oficial în funcție. Incidentul, care a avut loc în timpul unei transmisiuni live, a stârnit panică și a devenit rapid viral pe rețelele sociale, scrie aftonbladet.se.

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 11:32
Momentul în care noua ministră a Sănătăţii din Suedia leşină în timpul unei conferinţe de presă Incidentul a fost surprins în direct, în timpul unei conferinţe de presă - X/@BNODesk

Scenele dramatice au avut loc marți, la Stockholm, când noul ministru al sănătății, Elisabet Lann, a leşinat în mijlocul unei conferințe de presă. Momentul în care Lann începe să se clatine a fost surprins în direct. Aceasta cade apoi peste pupitru și se prăbușește pe podea, chiar în timp ce participa la briefingul premierului Ulf Kristersson alături de alți oficiali, scrie aftonbladet.se

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Politicienii și jurnaliștii aflați în sală au sărit imediat să o ajute, Lann părând să își fi pierdut cunoștința. Vicepremierul Ebba Busch a așezat-o pe Lann în poziția de siguranță, în timp ce mai multe voci se auzeau strigând: "Sunați la ambulanță, sunați la ambulanță!".

Articolul continuă după reclamă

După ce şi-a revenit, ministrul a glumit pe seama celor întâmplate

Lann a fost scoasă de urgență din sală. La scurt timp însă, ministrul Sănătății a revenit și a glumit în fața audienței: "Asta se poate întâmpla când ai glicemia scăzută".

Momentul a devenit viral în Suedia, înregistrând aproape 80.000 de vizualizări pe platforma X.

Incidentul a avut loc chiar în ziua în care Elisabet Lann a fost numită ministru al Sănătății, după ce predecesoarea sa, Acko Ankarberg Johansson, și-a dat demisia cu o zi înainte.

Caz similar în Serbia: Ministrul de Investiţii Publice, accident cerebral în direct

Cazul reamintește de un episod similar petrecut luna trecută în Serbia, unde ministrul pentru Investiții Publice, Darko Glišić, a suferit un accident vascular cerebral în direct, în timpul unui interviu televizat.

În imagini se putea observa cum discursul oficialului devine neclar, acesta începe să se bâlbâie, iar fața i se lasă vizibil. Glišić a fost transportat de urgență la un spital din Belgrad, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

suedia lesin ministru
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin?
Observator » Ştiri externe » Momentul în care noua ministră a Sănătăţii din Suedia leşină în timpul unei conferinţe de presă