Armata finlandeză va începe sâmbătă şase exerciţii militare diferite în diverse zone ale ţării, cu o durată totală de patru săptămâni, pentru a instrui 15.000 de recruţi, la care vor participa, de asemenea, mii de rezervişti şi soldaţi din Regatul Unit, Polonia şi Suedia.

Finlanda organizează şase exerciţii militare de amploare, la care participă soldaţi din mai multe ţări - Profimedia

Aceste manevre au ca obiectiv să valideze capacitatea defensivă în timp de război a recruţilor care sunt pe punctul de a-şi încheia serviciul militar obligatoriu şi să menţină competenţa militară a rezerviştilor şi personalului militar, conform unui comunicat al armatei finlandeze, citat de EFE şi Agerpres.

În acelaşi timp, ele vor consolida capacitatea forţelor armate finlandeze de a desfăşura operaţiuni comune cu ţările aliate din NATO.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Manevrele vor începe cu exerciţiul de rachete antitanc "Northern Spike 25", la care vor participa 200 de soldaţi şi care se va desfăşura între 8 şi 16 noiembrie în Rovajarvi (Laponia), unde se află cel mai mare poligon militar din Europa.

În continuare, între 17 şi 25 noiembrie, în acelaşi loc se va desfăşura exerciţiul de artilerie "Northern Strike 225", cu participarea a aproximativ 2.200 de militari din Finlanda şi Polonia.

Manevrele vor continua în Rovajarvi cu exerciţiul "Lapland Steel 25", în care aproximativ 1.200 de militari din Finlanda, Regatul Unit şi Suedia vor exersa capacitatea operaţională comună în condiţii de iarnă între 26 noiembrie şi 5 decembrie.

În acelaşi timp, în sudul Finlandei va avea loc exerciţiul "Lively Sentry 25", cu participarea a 6.500 de recruţi şi rezervişti şi aproximativ 900 de vehicule militare, în cadrul căruia vor exersa cum să respingă un eventual atac într-o zonă urbană.

Manevrele "Northern Axe 25", la care vor fi dislocaţi 3.000 de militari din Finlanda şi Regatul Unit, se vor desfăşura între 29 noiembrie şi 5 decembrie în localitatea Vuosanka, situată la doar 50 de kilometri de graniţa cu Rusia.

Acest exerciţiu militar se va concentra pe practicarea capacităţii de luptă în situaţii care includ tactici de apărare, întârzierea inamicului, contraatac şi utilizarea vederii pe timp de noapte.

Ultimul exerciţiu, denumit "Mallet Strike 2/25", va include o forţă de aproximativ 1.000 de militari din Finlanda, Regatul Unit şi Suedia şi se va desfăşura la Lohtaja, pe coasta de vest a Finlandei, între 11 şi 20 noiembrie.

Este vorba despre cele mai importante manevre de apărare aeriană şi terestră ale ţării, conform armatei finlandeze, iar obiectivul său este "dezvoltarea interoperabilităţii şi a tacticilor, tehnicilor şi procedurilor de apărare aeriană cu aliaţii".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰