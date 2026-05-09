Video Au murit pentru o filmare. 3 influenceri, prinşi sub ploaia de cenuşă după ce un vulcan a erupt, în Indonezia

Trei influenceri au murit sub o ploaie de cenușă și resturi vulcanice pe marginea unui crater din Indonezia după ce au ignorat zonele de siguranță. Totul, pentru a filma erupția vulcanului. Coloana de cenușă a ajuns la 10 km înălțime, declanșând o misiune de salvare contracronometru pentru alte 17 persoane.

de Lucian Florea

la 09.05.2026 , 13:26
Trei influenceri veniţi într-o drumeție pe Muntele Dukono din Indonezia au murit după ce vulcanul a erupt, vineri dimineață. Imagini și înregistrări video surprind momentul erupției, în care vulcanul, situat pe insula North Maluku, a aruncat în aer o coloană de cenușă care a ajuns la aproximativ 10 kilometri înălțime.

Cele trei victime făceau parte dintr-un grup de 20 de turiști din Singapore și Indonezia care urcau pe munte, în ciuda restricțiilor. Restul grupului a fost găsit ulterior de echipele de salvare și evacuat în siguranță.

Vulcanul a erupt de peste 200 de ori din martie anul trecut. Autoritățile emiseseră anterior avertismente împotriva escaladării muntelui, din motive de siguranță. Autoritățile indoneziene au anunțat că două dintre victime sunt cetățeni din Singapore, iar cea de-a treia este o localnică din orașul Ternate. 

