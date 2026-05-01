Bolojan definește miza următoarelor 3 luni. Problemele-cheie în accesarea fondurilor din PNRR

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că cele mai importante priorități sunt legate de accesarea fondurilor din PNRR. El a precizat că prima problemă se referă la îndeplinirea jaloanelor și la faptul că România s-a angajat să facă anumite reforme, iar câteva zeci dintre acestea trebuie încă realizate. Premierul a subliniat că a doua problemă vizează absorbția efectivă a banilor din PNRR, adică finalizarea lucrărilor până la sfârșitul lunii august. Totuși, el a menționat că acest lucru nu este ușor, având în vedere că sunt deschise peste 20.000 de șantiere, scrie News.ro.

"Cele mai importante priorităţi sunt legate pe termen scurt, deci în următoarele trei luni de zile, de accesarea fondurilor din PNRR, unde avem două probleme importante. Prima problemă este legată de îndeplinirea jaloanelor. Ca să primeşti aceşti bani, România s-a angajat să facă anumite reforme şi pentru fiecare reformă realizată, adică jalon îndeplimit, putem să tragem nişte bani. Sunt câteva zeci de reforme care trebuie îndeplinite, unele mai simple, care se rezolvă prin ordine de ministru, se pot rezolva, altele ceva mai complicate, care se rezolvă prin hotărâri de guvern, se pot rezolva fără probleme şi unele care au nevoie de legi adoptate în Parlament", a declarat Ilie Bolojan.

Două posibilităţi referitoare la legea salarizării unitare

El s-a referit şi la legea salarizării unitare, care este un jalon foarte important şi unde există două posibilităţi.

"Să creăm aşteptări care nu pot fi onorate, ştiind care este spaţiul fiscal al României pentru a creşte salarii în sectorul public anul viitor, lucru care, în mod cert, se va întoarce împotriva celor care vor face asta, pentru că oamenii vor vedea că nu există resurse să se crească mai mult decât avem posibilităţi. Sau a doua variantă pe care o susţin, să avem o discuţie transparentă, care sunt posibilităţile României, unde ne putem situa pentru că de această lege şi de celelalte câteva legi depind de fiecare accesarea a 700 de milioane de euro", a transmis Ilie Bolojan.

Lucrările finanţate din PNRR trebuie terminate până la finalul lui august

El a subliniat că a doua problemă este legată de terminarea lucrărilor finanţate din PNRR până la sfârşitul lunii august.

"A doua problemă importantă tot pentru perioada următoare ţine de absorbţia efectivă a banilor. Adică terminarea lucrărilor până la finalul lunii august. Nu este simplu pentru că avem peste 20.000 de şantiere deschise. Gândiţi-vă că în fiecare localitate din România este practic cel puţin un proiect din PNRR. În reşedinţele de judeţ, în multe locuri sunt zeci de proiecte de la bloc, spitale, şcoli, campusuri. Aici sunt două linii de finanţare. Cele din grant, deci banii care nu îi mai rambursăm. Şi aici miza principală în următoare săptămâni este să rămână pe grant proiectele care le putem termina 100% să nu pierdem banii din grant. A doua componentă sunt banii din împrumut. Din nou şi aici este o miză importantă să absorbim cât mai mult din ei. E adevărat, aceşti bani trebuie să îi rambursăm. Dar condiţiile de împrumut pentru aceste fonduri europene sunt mult mai bune decât condiţiile de împrumut de pe pieţele normale", a declarat Bolojan.

El a menţionat de ce este importantă stabilitatea guvernamentală.

"Trebuie să facem tot ce ţine de noi să absorbim aceşti bani. Dar asta înseamnă constructori, consultanţi, beneficiari, ministere care să facă plăţile şi legislaţie care să ajute să deblocheze lucrurile. Iar stabilitatea guvernamentală este o condiţie necesară pentru că aparatele publice din România nu funcţionează decât pe bază de impulsuri. Dacă nu se pune presiune pe aparatul public să livreze maxim, el va lucra la o turaţie limitată, ceea ce s-a întâmplat, din păcate, pentru că orice senzaţie de instabilitate demotivează aparatul. Asta ar trebui să închidem într-o formulă sau alta, în aşa fel încât să încheiem aceste lucrări", a mai afirmat premierul Bolojan.

