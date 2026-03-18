Video Momentul în care o rafinărie din Mexic este cuprinsă de flăcări. Cel puţin 5 oameni au murit

 Cel puţin cinci persoane au murit marţi într-un incendiu cauzat de ploile puternice la o rafinărie de petrol al companiei naţionale Pemex în sud-estul Mexicului, a anunţat compania într-un comunicat.

de Nicu Tatu

la 18.03.2026 , 08:03
Momentul în care o rafinărie din Mexic este cuprinsă de flăcări. Cel puţin 5 oameni au murit - captură X / URBANSECRETS

Accidentul de la uzina Dos Bocas, una dintre proiectele emblematice ale actualului guvern de stânga, a fost declanşat de ploile abundente din statul Tabasco. Aceste ploi au provocat o deversare de petrol stocat, care apoi s-a aprins, a explicat Pemex, potrivit AP.

"Din nefericire, în urma acestor evenimente cinci persoane şi-au pierdut viaţa, printre care o lucrătoare de la Pemex", a transmis compania.

Alte persoane au fost rănite şi primesc îngrijiri medicale, potrivit Pemex.

Incendiul a izbucnit în zori, lângă gardul care înconjoară un depozit de hidrocarburi.

După două ore, incendiul a fost controlat şi "nu prezintă niciun risc pentru public sau lucrători", a declarat compania.

Pe reţelele de socializare au circulat videoclipuri care arată instalaţiile petroliere cuprinse de flăcări în timpul ploilor abundente.

Construcţia rafinăriei Dos Bocas a început sub preşedinţia fostului lider de stânga Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), căruia i-a succedat Claudia Sheinbaum.

Proiectul a fost afectat de numeroase întârzieri şi costuri ridicate de construcţie. Punerea în funcţiune a instalaţiilor a fost, de asemenea, amânată.

În ultimii ani, la instalaţiile Pemex au avut loc mai multe accidente, unele dintre ele soldate cu decese. 

