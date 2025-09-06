Momentul în care o refugiată ucraineană este înjunghiată mortal în metrou. Irina avea doar 23 de ani

Tragedie în Statele Unite. O tânără refugiată din Ucraina, venită să scape de ororile războiului, a fost ucisă cu sânge rece în Charlotte, Carolina de Nord. Atacul a avut loc în plină zi, într-un tren de metrou din cartierul South End, sub privirile camerelor de supraveghere.

Momentul în care o refugiată ucraineană este înjunghiată mortal în metrou. Iryna avea doar 23 de ani - Facebook / X

Pe 22 august, Irina Zarutska, în vârstă de 23 de ani, a urcat într-un vagon și s-a așezat pe un scaun din fața lui Decarlos Brown Jr., de 34 de ani. Imaginile surprinse în interior arată că nu a existat nicio interacțiune între cei doi.

După aproape patru minute și jumătate de mers, Brown scoate un cuțit din buzunar, îl deschide, se ridică și o înjunghie de trei ori. Una dintre lovituri a vizat direct gâtul tinerei, potrivit Live 5 News.

Zarutska s-a prăbușit și a început să sângereze abundent, devenind rapid inconștientă. Agresorul a plecat calm din vagon, lăsând victima să moară. Medicii sosiți de urgență nu au mai putut face nimic, tânăra fiind declarată decedată la fața locului.

Un trecut tulburător

Polițiștii l-au prins pe Brown la scurt timp după atac. Bărbatul avea o tăietură pe mână și a fost transportat la spital sub escortă, apoi plasat în arest, fără drept la cauțiune.

Autoritățile au dezvăluit că agresorul fusese arestat și în trecut. În ianuarie, el a fost acuzat de folosirea abuzivă a numărului de urgență 911. Atunci, Brown le-a spus polițiștilor că cineva i-ar fi introdus în corp o "materie artificială" care îi controla mișcările și vorbirea.

Familia Irynei a declarat că tânăra fugise recent din Ucraina, în speranța unui viitor mai sigur în Statele Unite. Destinul ei s-a frânt însă brutal, la mii de kilometri de casă.

Brown este cercetat pentru crimă și rămâne în detenție, în timp ce comunitatea locală din Charlotte este șocată de atacul considerat "fără sens" de către autorități.

