Rușii aproape au cucerit orașul Siversk și au încercuit Mîrnograd. Șefii armatei ucrainene neagă

Orașele ucrainene Mîrnograd și Siversk, aflate pe linia frontului din Doneţk, se confruntă cu o intensificare periculoasă a ofensivei ruse. Potrivit mai multor surse de pe teren citate de Ukrainska Pravda, Mîrnograd este pe punctul de a fi complet încercuit, singura rută de evacuare a trupelor ucrainene trecând printr-un coridor îngust și nesigur, aflat în "zona gri". În paralel, deputata ucraineană din opoziție, Mariana Bezuhla, susţine că orașul Siversk este aproape complet ocupat de trupele ruse. Şefii armatei ucrainene neagă informaţia. Deși nu există schimbări majore pe front, Ucraina pierde treptat teren strategic în est, au evaluat oficiali americani care l-au contrazis astfel pe Donald Trump că Ucraina "pierde" războiul cu Rusia iar Moscova are "avantajul".

Orașul ucrainean Mîrnograd, de pe linia frontului, este pe punctul de a fi încercuit de trupele ruse. Singura ieșire se face printr-un coridor periculos aflat în "zona gri". În ciuda declarațiilor oficiale, soldații ucraineni de pe teren avertizează că situația este critică și pierderile sunt constante, relatează Ukrainska Pravda.

Toate căile de ieșire din Mirnograd se află în zona gri, rușii se răspândesc în oraș

Mîrnograd, un oraș din estul Ucrainei, este aproape izolat. Căile de acces pentru trupele ucrainene sunt extrem de periculoase, fiind situate în "zona gri", teritoriu contestat, sub foc constant, unde ambele părți pot fi prezente, dar niciuna nu controlează total. Accesul în oraș dinspre Pokrovsk a fost pierdut, orașul vecin fiind în mare parte capturat de ruși.

A mai rămas un singur "coridor" de ieșire, prin două sate mici: Rivne și Svitle. Parțial, satul Rivne este deja ocupat de ruși, iar bloggeri militari ai Kremlinului au publicat filmări din zonă.

Ultima ieșire rămasă este descrisă ca o "fâșie de zonă gri" lată de doar 2 kilometri între satul parțial ocupat Rivne și satul ocupat Krasnîi Lîman. Coridorul este extrem de periculos, fiind presărat cu trupe și drone rusești. Soldații spun că brigăzile ucrainene înregistrează pierderi în timp ce încearcă să rotească personalul și să mențină proviziile.

"Zona gri din jurul Mîrnogradului e practic închisă de câteva săptămâni. Ultima dată am reușit să schimbăm oameni în noiembrie, apoi doar câțiva au reușit să iasă pe jos. Toate vehiculele trimise prin orașul Rodînske au fost distruse", a declarat un ofițer ucrainean.

Unitățile aeropurtate ucrainene încearcă să deschidă coridorul, dar fără succes până acum. Rușii își sporesc prezența în oraș, iar zone întregi din Mîrnograd sunt aproape încercuite. Deși comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, susține că nu există o încercuire, soldații de pe teren spun contrariul: ei pierd oameni zilnic în "zona gri". Potrivit Ukrainska Pravda, realitatea de pe teren contrazice informațiile oficiale.

Ucraina neagă că rușii au capturat orașul Siversk, din Donețk

Deputata ucraineană din opoziție, Mariana Bezuhla, a publicat marți pe rețelele de socializare un mesaj alarmant. Orășelul Siversk, aflat mai la nord de Pokrovsk şi Mîrnograd, "este practic deja capturat de ruși. Comandamentul ascunde adevărul și minte".

Șefii armatei ucrainene au respins miercuri acuzațiile, insistând că luptele sunt în desfășurare în orașul care avea în jur de 10.000 de locuitori înainte de război. "Încercările (Rusiei) de a instala steaguri în clădirile orașului pentru a crea o imagine propagandistică se lasă cu pierderi pentru ocupanți", a declarat Comandamentul Operațional Est al Ucrainei, citat de Suspilne.

Andrii Kovalenko, șeful centrului anti-dezinformare din Ucraina, a reiterat declarația. "Rușii nu controlează Siversk și, ca în majoritatea cazurilor, propagandiștii lor numesc intrarea grupurilor de asalt în oraș drept control. Dar acest lucru nu este adevărat. Luptele continuă".

Orașul, deși mic, este unul strategic, pentru că blochează înaintarea rușilor spre grupul urban format din orașele Sloviansk și Kramatorsk, cele mai mari rămase necucerite în regiunea Donețk. Analiștii militari spun că, dacă Rusia își consolidează câștigurile în jurul orașului Siversk, ar putea crește presiunea asupra acestei linii defensive prin deschiderea de noi direcţii de atac.

Deși oficialii neagă capturarea orașului, situația trupelor ucrainene în Siversk este sumbră, relatează Kyiv Independent. "Inamicul continuă să-și târască infanteria în oraș și, în prezent, situația nu evoluează în cel mai bun mod, deoarece Siversk cade treptat în mâinile inamicului", a transmis pe 9 decembrie platforma ucraineană DeepState, care realizează hărți ale liniei de front și este apropiată de armata Kievului.

Oficialii americani spun că situația de pe front nu s-a schimbat semnificativ, dar că Ucraina pierde treptat teren strategic

După declaraţiile făcute de Donald Trump luni pentru POLITICO potrivit cărora Ucraina "pierde" războiul cu Rusia iar Moscova are "avantajul", mai mulți oficiali au declarat pentru CNN că nu există evaluări recente ale SUA sau ale Europei care să indice schimbări semnificative pe câmpul de luptă sau că forțele lui Vladimir Putin ar fi pe punctul de a câștiga rapid conflictul.

Evaluările arată o imagine nuanțată: Rusia a înregistrat câștiguri minore pe linia frontului, apropiindu-se de rute de aprovizionare importante ale Ucrainei, însă cu pierderi militare enorme. "Rușii avansează încet, dar nu este o schimbare fundamentală față de ceea ce se întâmplă de luni de zile", a declarat un oficial militar ucrainean pentru CNN.

"Adevărul este că, în ultimul an, Rusia a cucerit mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei. Asta nu înseamnă că a câștigat războiul. Putin și Kremlinul vor să subjuge Ucraina, nu doar să câștige teren. Și nu obțin asta pe câmpul de luptă", a declarat ministra de externe a Letoniei, Baiba Braze.

Totuși, oficialii au subliniat că situația pentru Ucraina este dificilă. "Ucraina pierde treptat teren strategic în est din cauza uzurii și a pozițiilor defensive limitate", a spus un înalt oficial american.

