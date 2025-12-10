Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit marți seara într-un bloc de apartamente din orașul Shantou, provincia Guangdong, au anunțat autoritățile chineze. Flăcările au cuprins parterul clădirii de patru etaje, iar fumul dens s-a răspândit rapid la nivelurile superioare, în timp ce pompierii se luptau să salveze locatarii. O anchetă este în curs pentru a stabili cauza tragediei.

Incendiul a izbucnit marţi seara în clădirea cu patru etaje, iar o anchetă este în desfăşurare pentru a determina cauza focului, potrivit Agerpres care citează agenţia de ştiri Xinhua.

Un video postat pe platforma de socializare Weibo de Xinjingbao (Beijing News), un ziar oficial, arată un incendiu intens la parterul clădirii şi un fum gros şi gri care iese de la ferestrele etajelor superioare, precum şi pompierii care acţionează pentru salvarea locuitorilor.

Primele constatări indică faptul că aproximativ 150 de metri pătraţi au fost afectaţi de incendiu, a relatat Xinhua.

Tragedia survine după un incendiu care a devastat un complex rezidenţial din Hong Kong luna trecută, omorând 160 de persoane.

Incendii mortale au loc în mod regulat în China.

Douăzeci de persoane au murit la începutul lunii aprilie într-un incendiu la un azil de bătrâni din nordul Chinei.

În ianuarie, un incendiu izbucnit la o piaţă de legume din Zhangjiakou, la nord-vest de Beijing, a omorât opt persoane şi a rănit alte 15

