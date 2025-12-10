Nicușor Dan, la franceinfo: Dacă Ucraina va fi înfrântă, vom ajunge vecini cu Rusia, totul se va schimba

Președintele României, Nicușor Dan, avertizează într-un interviu exclusiv pentru franceinfo că Rusia nu dorește cu adevărat pacea, subliniind necesitatea ca Europa să sprijine pe termen lung Ucraina. Deși exclude trimiterea de trupe românești, el susține întărirea apărării europene și avertizează că o posibilă înfrângere a Ucrainei ar pune România într-o poziție vulnerabilă, de a fi vecină cu Rusia.

"Europa trebuie să continue să sprijine Ucraina", a declarat marţi fără ezitare preşedintele Nicușor Dan, într-un interviu exclusiv acordat franceinfo. Şeful statului a subliniat că Europa trebuie să transmită Rusiei mesajul că va susține Ucraina "pe termen lung". "Ceea ce este important acum este ca Ucraina să reziste. Este o țară care are aceleași valori ca noi", a arătat el.

Prezent luni la reuniunea "coaliției delor dispuşi" de la Londra, președintele României a fost întrebat despre planul de pace american, favorabil Rusiei şi negociat de Washington și Kiev. "Este bine că se vorbește despre pace, dar nu sunt deloc optimist, nici măcar acum, că Rusia își dorește pacea sau chiar un armistițiu", a spus el. Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecințele unei eventuale înfrângeri a Ucrainei: "Vom deveni vecini cu Rusia, iar atunci totul se va schimba".

Nicușor Dan a exclus posibilitatea trimiterii de trupe românești în Ucraina

Nicușor Dan a exclus posibilitatea trimiterii de trupe românești în Ucraina, chiar dacă "Rusia a spus că România nu este o țară prietenă". "Este unul dintre lucrurile pe care nu le putem face", a afirmat el, amintind că România este "la fel ca Polonia, una dintre rutele pentru toate ajutoarele militare și civile" către Kiev.

Întrebat despre riscul ca SUA să reducă sprijinul pentru Ucraina, președintele Nicușor Dan a evitat un răspuns direct, afirmând că "Donald Trump are dreptate" în ceea ce privește "finanțarea securității în Europa" și creșterea bugetelor de apărare ale statelor membre NATO.

"Cred că Europa și Statele Unite au interesul de a-și continua relațiile", a spus el, în contextul în care președintele american i-a atacat, cu doar câteva ore înainte, pe liderii europeni numindu-i "slabi" într-un interviu acordat Politico. "Vom fi capabili (să ne asigurăm securitatea) peste câțiva ani", a transmis Nicușor Dan, menționând programul SAFE al Uniunii Europene, lansat pentru a facilita achiziția comună de arme.

