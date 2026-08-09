Înaintea unui meci de fotbal din Olanda, acesta a fost la un pas să se încheie cu o tragedie. Un parașutist care făcea parte din grupul care a adus mingea de joc s-a izbit de un panou publicitar digital, în timp ce încerca să aterizeze pe gazon. După mai multe clipe de neliniște, tânărul s-a ridicat în picioare și a salutat mulțimea care a răsuflat ușurată.

Comentatorii au trăs și eu o concluzie amuzantă. Prima accidentare a sezonului nu a fost a unui fotbalist, ci a unui parașutist. Și s-a întâmplat și la Cupa Mondială, ne aducem aminte cu toţii.

Fanii au avut parte de un moment neașteptat înaintea unui meci de fotbal din Olanda, după ce o demonstrație pregătită pentru startul partidei era aproape de a se termina rău.

Mai mulți parașutiști trebuiau să aducă mingea de joc pe teren înaintea meciului dintre Go Ahead Eagles și Willem II, din prima etapă a sezonului.

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Unul dintre paraşutişti a ratat aterizarea

Unul dintre ei a ratat însă aterizarea și, în loc să ajungă în cercul de la centrul terenului, a fost purtat mult în afara zonei în care trebuia să aterizeze. A ajuns în afara terenului și s-a izbit puternic de panourile publicitare de pe margine.

Impactul a părut serios, însă parașutistul s-a ridicat imediat și și-a ridicat brațele spre tribune, semn că era în regulă. Suporterii au reacționat cu aplauze și urale.

Cu doar câteva clipe înainte, în tribune se auziseră exclamații de îngrijorare, după ce spectatorii și-au dat seama că parașutistul nu mai putea ajunge în locul stabilit.

Filmarea incidentului a ajuns rapid pe rețelele sociale și a devenit virală, stârnind numeroase reacții.