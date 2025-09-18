Momentul viral în care Trump se uită la Prinţesa Kate în timpul dineului regal: Atât de radiantă şi sănătoasă

Momentul în care Donald Trump și Prințesa Kate s-au privit în timpul dineului regal de la Castelul Windsor a stârnit valuri de reacții pe rețelele sociale. Zâmbetul grațios al Prințesei de Wales și ținuta ei elegantă au captat atenția tuturor, devenind instant un simbol al rafinamentului regal în fața președintelui american.

"Sunt încântat să mă întâlnesc cu Prințul William și să o văd pe Alteța Sa Regală, Prințesa Catherine. Atât de radiantă, sănătoasă și frumoasă", a spus Trump, uitându-se spre Kate, care stătea lângă el. În acel moment, Kate a privit înapoi și a zâmbit cu grație.

Fanii Prințesei au speculat că zâmbetul și ținuta ei au fost alese cu subtilitate pentru a-l "fermeca" pe Trump. Kate a purtat o creație couture semnată de Phillipa Lepley. Un vlogger care a analizat evenimentul pe TikTok a explicat că alegerea auriului și a detaliilor elaborate ar fi fost "pentru a transmite clar mesajul: ești invitat la cină de o prințesă", sugerând că totul face parte din jocul tradițional de curtoazie regală.

Castelul Windsor a fost miercuri seara scena unuia dintre cele mai fastuoase banchete de stat organizate în ultimii ani, cu ocazia vizitei președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Regele Charles și Regina Camilla au fost gazdele ceremoniei, la care au participat membri ai familiei regale britanice, înalți oficiali, lideri de afaceri și diplomați de rang înalt.

