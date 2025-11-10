Mărturisiri surprinzătoare ale Prinţului William despre lupta cu cancerul a soţiei sale. Viitorul rege al Marii Britanii a dezvăluit că el şi Kate au fost complet sinceri cu cei trei copii în privinţa bolii, chiar dacă asta i-a îngrijorat. William a explicat şi că niciunul dintre copii nu are telefon mobil pentru a fi protejaţi de mediul online.

Aflat în Brazilia pentru a promova lupta cu schimbările climatice, Prinţul William a vorbit deschis despre cât de dificili au fost ultimii doi ani pentru familia lui. La o distanţă de doar trei luni unul după celălalt, Regele Charles şi Kate Middleton au fost diagnosticaţi cu cancer. O situaţie care i-a pus pe William şi Kate în faţa unei discuţii serioase cu cei trei copii ai lor - George, Charlotte şi Louis.

"Fiecare familie trece prin momente dificile și se confruntă cu provocări. Am decis să comunicăm mai mult cu copiii noștri. Uneori ajută să le oferi imaginea de ansamblu, să înţeleagă situaţia, în loc să se întrebe: "Ce ascunzi de mine? Ce nu ştiu? De ce se întâmplă asta?" Pun mai multe întrebări dacă nu le oferi răspunsuri", a declarat Prinţul William.

Cât mai mult timp împreună cu familia

William a mai povestit că el îi duce pe copii la şcoală în cele mai multe zile şi că profită de orice ocazie pentru a petrece timp cu ei.

"Eu şi copii mei iubim fotbalul. Ne jucăm mereu. Merg cu ei să se joace cu alţi copii, îi conduc eu, facem sport, mergem la meciuri. Ne jucăm în grădină, când am timp", mai spune Prinţul William.

La fel ca mulţi alţi părinţi, William şi Kate au avut de luat o decizie grea.

"Să fiu sincer, este o problemă uşor tensionată. Este foarte dificil. Niciunul dintre ei nu are telefon mobil. Cred că George va primi unul când va ajunge la liceu, dar fără acces la internet. Copiii pot să acceseze prea multe lucruri pe internet pe care nu ar trebui să le vadă. Cred că este în regulă dacă va putea să dea doar telefoane şi mesaje", mai spune prințul.

Ajuns la 12 ani, Prinţul George se pregăteşte deja pentru rolul de rege. În weekend, a participat pentru prima dată la evenimentul de comemorare a militarilor care şi-au pierdut vieţile în conflicte.

