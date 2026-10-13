Motivul pentru care actriţa Selma Blair ar fi atacat două stewardese la bordul unui avion. Nu e prima dată

Actriţa Selma Blair a fost arestată după ce ar fi avut un comportament agresiv la bordul unui avion al companiei Delta Air Lines, pe ruta Los Angeles - New York, au declarat luni autorităţile aeroportuare din New York şi Departamentul de poliţie din New Jersey, relatează Reuters şi CNN.

Poliţia a identificat-o pe Blair, actriţa de 54 de ani cunoscută pentru rolurile din filmele "Cruel Intentions" şi "Hellboy", ca suspectă într-un incident petrecut duminică seara. Ea a fost reţinută la Aeroportul John F. Kennedy din New York şi transportată la un spital pentru evaluare, a precizat poliţia într-un comunicat.

Două însoţitoare de zbor au raportat leziuni, iar una dintre ele a fost dusă la spital, potrivit comunicatului.

Un reprezentant al lui Blair a declarat că aceasta a avut o urgenţă medicală în timpul zborului. "Selma a suferit o urgenţă medicală care a dus la presupusul comportament", a spus reprezentantul lui Blair. "La aterizare, ea a primit îngrijiri medicale imediate şi se află în prezent într-o stare stabilă", a precizat reprezentantul.

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Selma Blair, lupta cu scleroza multiplă

Blair a vorbit public despre lupta sa cu scleroza multiplă. Ea a fost diagnosticată cu această afecţiune autoimună în 2018. Luni, spre sfârşitul după-amiezii, Blair se afla la secţia de înregistrare a arestaţilor de la Tribunalul Penal din Queens, potrivit unei surse din cadrul forţelor de ordine.

Conform înregistrării audio a dispeceratului de pe ATC.com, obţinută de CNN, personalul medical a fost solicitat iniţial să întâmpine zborul care sosea pe aeroportul JFK duminică seara pentru a acorda îngrijiri medicale celor două însoţitoare de zbor. Înregistrarea audio de pe ATC.com a descris ulterior leziuni minore, inclusiv "o sângerare nazală, precum şi câteva urme de muşcături", dar nu a specificat cine le-a suferit, potrivit News. S-a menţionat, de asemenea, că pasagera turbulentă s-ar fi "lovit cu capul de peretele despărţitor".

O sursă din cadrul forţelor de ordine a declarat ulterior pentru CNN că Blair a muşcat o însoţitoare de zbor şi i-a provocat unei alte însoţitoare răni prin laceraţie, adăugând că Blair a trebuit să fie imobilizată cu curele de plastic. Sursa a adăugat că aceasta a fost transportată cu ambulanţa la spitalul Jamaica din apropiere şi că, în timp ce se afla în ambulanţă, a lovit în repetate rânduri cu piciorul un ofiţer de poliţie în cap. Odată ajunsă la spital, Blair a agresat şi o asistentă medicală, a adăugat oficialul.

Avocatul lui Blair s-a întâlnit ulterior cu ea la spital şi a preluat animalul de asistenţă cu care aceasta călătorea, a spus oficialul.

FBI-ul anchetează incidentul. Într-o declaraţie adresată CNN, biroul local din New York a afirmat că agenţia "nu comentează anchetele în curs". Delta Air Lines a declarat pentru CNN într-un comunicat că "are toleranţă zero faţă de comportamentul turbulent sau ilegal, întrucât siguranţa clienţilor şi a echipajului este întotdeauna pe primul loc".

În 2018, actriţa a dezvăluit că suferă de scleroză multiplă, iar în 2021 a fost protagonista unui documentar care descria în detaliu tratamentul ei şi modul în care trăia cu această boală.

Scleroza multiplă este o boală care afectează sistemul nervos central şi este considerată o boală autoimună, în care sistemul imunitar atacă propriile celule sănătoase. În prezent, nu există un tratament care să o vindece.

Nu este prima dată când actriţa este implicată într-o altercaţie

Nu este prima dată când Blair are o altercaţie cu autorităţile în legătură cu un incident petrecut la bordul unui avion comercial. În 2016, ea şi-a cerut scuze public după ce a avut un comportament turbulent şi a fost scoasă de pe un zbor de la Cancun la Los Angeles pe o targă. După incident, a fost internată în spital. Calificând episodul drept "o mare greşeală" într-o declaraţie acordată revistei Vanity Fair la acea vreme, Blair a spus că a amestecat alcoolul cu medicamentele, ceea ce a făcut-o "să-şi piardă conştienţa şi a determinat-o să spună şi să facă lucruri pe care le regretă profund".

Duminică, Blair a postat pe Instagram un videoclip care prezenta o recapitulare a călătoriilor sale recente. Videoclipul avea o descriere care spunea: "De la LA la New Mexico, la LA, la NYC şi înapoi la LA - Scout şi cu mine am fost foarte ocupaţi".

Rolul care i-a adus faima lui Blair a fost cel din filmul "Cruel Intentions" din 1999, urmat de un rol principal în "Legally Blonde" din 2001. De asemenea, ea a jucat în seria de filme "Hellboy" şi în comedia romantică "The Sweetest Thing".

Potrivit Autorităţii Aeronautice, în acest an au fost înregistrate până acum 1.331 de sesizări privind pasageri cu comportament turbulent la bordul avioanelor.