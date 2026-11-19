Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, în cadrul Bucharest Forum 2026, organizat de Institutul Aspen România, că Marea Neagră se confruntă cu amenințări importante, iar infrastructura critică, inclusiv proiectul energetic Neptun Deep, este supusă presiunilor.

Nicuşor Dan avertizează: Marea Neagră este sub un asalt puternic. Vedem presiune asupra Neptun Deep - Sursa: Captură foto Facebook/ Nicuşor Dan

Șeful statului a subliniat că România trebuie să continue eforturile de descurajare a acestor amenințări și să își consolideze rolul în securitatea energetică a regiunii.

"Din păcate, Marea Neagră de care noi vorbim de mulţi ani vedem că în momentul acesta este sub un asalt puternic, vorbesc de atacuri cu drone, de navele care au fost lovite şi, din păcate, de marinari care şi-au pierdut viaţa. Vedem o presiune pe infrastructura critică, inclusiv Neptun Deep şi atunci e nevoie de eforturi pe care să le facem pentru a descuraja şi, faţă de toate aceste ameninţări, cred că România acţionează corect, întărindu-şi capacitatea de răspuns, pe de o parte, şi pe de altă parte, fiind corectă, fermă, directă în toate relaţiile bilaterale şi multilaterale, ceea ce noi am spus în Strategia Naţională de Apărare, independenţă solidară", a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a vorbit și despre obiectivul României de a-și consolida independența energetică, afirmând că exploatarea gazelor din perimetrul Neptun Deep ar urma să înceapă anul viitor.

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"Ne consolidăm independența energetică. Miza noastră este ca exploatarea Neptun Deep să înceapă anul viitor și, prin asta, să devenim un pilon de securitate energetică în regiune. Fundamentul politicii noastre externe este același: NATO, UE și parteneriatul cu SUA. Nu există nicio contradicție între aceste direcții. Cu cât Europa investește mai mult, cu atât parteneriatul cu SUA va fi mai solid.", a mai adăugat şeful statului.

Preşedintele a mai menţionat că este foarte important ca România să fie parte a dezbaterilor într-o lume care se reaşează, menţionând că se referă la decidenţii politici, grupurile de reflecţie şi întreaga societate.

"Mi se pare că societatea - şi nu vorbesc doar de România aici, vorbesc de societatea occidentală - nu interiorizează suficient momentul pe care îl trăim, nu interiorizează suficient faptul că avem un război hibrid în curs. Europa este sub atac hibrid în momentul acesta şi tocmai de aceea este important să discutăm şi să vedem cum putem să convingem societăţile noastre că direcţia prooccidentală şi valorile occidentale nu sunt ceva garantat şi că este nevoie de un efort al societăţii, într-un context de tensiune, pentru ca ele să fie păstrate", a afirmat şeful statului.

Președintele Nicușor Dan a participat joi la Bucharest Forum 2026, eveniment organizat la Palatul Parlamentului de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States. La eveniment a participat și premierul Luca Niculescu, președintele Senatului, Mircea Abrudean, precum și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.