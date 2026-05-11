Video "N-am mai văzut niciodată așa ceva". O motocicletă aruncată pe semafor, după un accident dramatic în Canada

Accident dramatic surprins de camerele de supraveghere în apropierea graniței dintre Surrey și Delta, în Columbia Britanică, Canada. Un motociclist a fost grav rănit, iar vehiculul său a ajuns să atârne de un semafor, în urma impactului cu un autoturism.

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 15:28
Poliţiştii au fost chemați, sâmbătă, cu puțin înainte de ora 15:00, la intersecția dintre Scott Road și 72nd Avenue (120th Street), în urma unei coliziuni între o motocicletă și o mașină. Potrivit poliției, motociclistul a suferit răni grave, dar care nu îi pun viața în pericol, în timp ce șoferul a scăpat fără răni, scrie CBC.

În urma impactului violent, motocicleta a rămas suspendată deasupra carosabilului, suspendată de un stâlp al semaforului.

Scena neobișnuită a atras mulți curioși, iar numeroși oameni și-au scos telefoanele pentru a filma în timp ce echipele de intervenție încercau să coboare motocicleta.

Motocicleta, suspendată de semafor

„N-am mai văzut niciodată așa ceva, parcă era un film”, a spus William Chan, un locuitor din Surrey, care spune că a ajuns întâmplător la locul accidentului în timp ce mergea spre magazinul de gogoși Krispy Kreme din apropiere.

Chan a spus că, după ce a observat mașina avariată în mijlocul intersecției, a început să caute celălalt vehicul implicat în accident.

„Mă uitam în jos și apoi am ridicat privirea și motocicleta era sus, ceva nebunesc”, a spus el.

Chan a spus că a rămas uimit de modul în care motocicleta părea să se fi încurcat în jurul semaforului și că intenționa să rămână pentru a vedea cum echipele de intervenție o vor coborî.

„Doar ca să văd cum o dau jos... O să fie destul de interesant”, a spus el.

Un alt martor, Jevon Ryan, a spus că nu își poate explica cum a ajuns motocicleta deasupra intersecției.

„Te-ai gândi că ar fi fost aruncată spre trotuare sau spre clădiri, dar să ajungă acolo sus și să se înfășoare în jurul semaforului... e incredibil”, a adăugat el.

Potrivit poliției, accidentul a dus la închiderea Scott Road între 70th Avenue și 72nd Avenue, în timp ce echipele lucrau la îndepărtarea mașinii și a motocicletei și la curățarea resturilor de pe carosabil.

Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: "Mi-e şi ruşine să zic cât iau"
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!"
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
