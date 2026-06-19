Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul de stat beneficiază și în 2026 de prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei. Spre deosebire de anii anteriori, o parte importantă din sumă trebuie folosită obligatoriu pentru cursuri de formare acreditate sau avizate de Ministerul Educației.

Prima de cariera didactică în 2026. Ce se poate cumpara. Lista cursurilor acreditate - Profimedia

Ministerul Educației a publicat lista actualizată a cursurilor care pot fi achitate din prima de carieră didactică 2026. Profesorii care primesc sprijinul financiar trebuie să respecte noile reguli privind utilizarea banilor și să aloce cea mai mare parte a sumei pentru dezvoltarea profesională.

Prima de carieră didactică în 2026

Guvernul a decis acordarea unei prime de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, destinată personalului didactic și didactic auxiliar din învățământul de stat. Sprijinul este finanțat din fonduri europene și are scopul de a susține formarea profesională și activitatea educațională.

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eneficiari sunt cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar, precum și personalul didactic auxiliar aflat în activitate în anul școlar și universitar 2025-2026.

Ce se poate cumpăra cu prima de carieră didactică

Conform Ministerului Educației, banii pot fi utilizați pentru:

participarea la cursuri de pregătire profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației;

achiziționarea de cărți de specialitate;

alte cheltuieli necesare derulării actului educațional și activității didactice.

O noutate importantă pentru 2026 este că minimum 65% din valoarea primei, adică 975 de lei, trebuie folosiți pentru cursuri de formare profesională acreditate sau avizate de Ministerul Educației. Restul sumei poate fi utilizat pentru celelalte categorii de cheltuieli eligibile.

Lista cursurilor acreditate în 2026

Ministerul Educației a publicat listele oficiale cu programele de formare eligibile pentru utilizarea primei de carieră didactică. Acestea includ:

cursuri acreditate pentru învățământul preuniversitar;

cursuri acreditate pentru învățământul superior;

cursuri complementare naționale;

programe avizate pentru personalul din învățământul preuniversitar.

Printre temele care se regăsesc în oferta de formare din 2026 se numără:

digitalizarea educației;

utilizarea inteligenței artificiale în procesul didactic;

incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale;

management educațional;

prevenirea consumului de droguri și a altor adicții;

competențe digitale pentru profesori;

metode moderne de predare și evaluare.

Ministerul precizează că lista cursurilor poate fi actualizată pe parcursul implementării programului, astfel încât profesorii să aibă acces la cât mai multe programe de formare.

Unde poate fi consultată lista completă

Lista oficială a cursurilor acreditate și avizate este disponibilă pe site-ul oficial al Ministerului Educației:

Ministerul Educației – Prima pentru carieră didactică

Aici sunt publicate toate programele eligibile, furnizorii acreditați și actualizările privind utilizarea primei de carieră didactică.

Până când pot fi folosiți banii

Pentru anul școlar 2025-2026, prima de carieră didactică poate fi utilizată până la 31 august 2026 în învățământul preuniversitar și până la 30 septembrie 2026 în învățământul universitar, potrivit Edu.ro.

Astfel, profesorii care beneficiază de acest sprijin financiar trebuie să își aleagă din timp cursurile și să respecte condiția privind utilizarea a cel puțin 65% din sumă pentru formare profesională, pentru a se încadra în regulile stabilite de Ministerul Educației.