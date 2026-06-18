Statele Unite și Iranul au semnat, de la distanță, un acord preliminar de pace care a intrat imediat în vigoare menit să pună capăt războiului început la sfârșitul lunii februarie, scrie BBC . Documentul prevede încetarea operațiunilor militare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ridicarea sancțiunilor americane împotriva Iranului și lansarea unui fond de reconstrucție estimat la 300 de miliarde de dolari.

Tot ce știm despre acordul preliminar semnat de SUA și Iran. "Călcâiul lui Ahile" al înțelegerii - Profimedia Images

Cu toate acestea, problema programului nuclear iranian, principalul motiv invocat de Washington pentru declanșarea conflictului, rămâne nerezolvată și va fi negociată separat, în cel mult 60 de zile, termen ce poate fi prelungit prin acordul ambelor părți.

Momentul semnării acordului

Președintele american Donald Trump a semnat documentul în Franța, în timpul summitului G7, iar autoritățile de la Teheran au confirmat că și președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a pus semnătura pe acord.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Textul memorandumului de înţelegere de la Islamabad a fost finalizat cu semnăturile preşedinţilor. Acum este momentul să testăm implementarea acestui acord", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghai, citat de agenţia de presă IRNA. El a adăugat că această semnătură a fost realizată electronic şi că o ceremonie de semnare "nu îşi are cu adevărat locul".

Potrivit Casei Albe, documentul a intrat deja în vigoare și deschide oficial perioada de negocieri pentru un acord final. Trump a susținut că înțelegerea este necesară pentru a evita o criză economică globală. "Nu am vrut să văd o catastrofă economică. Dacă războiul continua, se putea ajunge acolo", a declarat liderul american la summitul G7, desfășurat la Evian-les-Bains, în Franța.

Ce prevede acordul

Memorandumul conține 14 puncte și stabilește mai multe măsuri imediate: încetarea permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru traficul maritim, eliminarea sancțiunilor americane împotriva Iranului, crearea unui fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari, angajamentul Iranului de a nu dezvolta și de a nu procura arme nucleare, supravegherea de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a procesului de diluare a uraniului îmbogățit deținut de Iran.

Un aspect important este faptul că uraniul îmbogățit nu va mai fi scos din țară, așa cum ceruse inițial Washingtonul, ci va fi diluat pe teritoriul iranian, sub monitorizare internațională.

Un alt punct fierbinte al acordului este redeschiderea Ormuzului, una dintre cele mai importante rute comerciale maritime din lume. În timpul conflictului, Iranul a impus o blocadă asupra strâmtorii prin care tranzitează aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Conform acordului, navele vor putea traversa gratuit strâmtoarea timp de 60 de zile. După expirarea acestei perioade, însă, situația ar putea să se schimbe. Strâmtoarea "nu va reveni la situaţia de dinaintea războiului", a declarat negociatorul-şef Mohammad Bagher Ghalibaf într-un interviu difuzat miercuri seară târziu de televiziunea de stat.

"Iranul are un drept de suveranitate asupra Ormuz şi, desigur, vom percepe o taxă pentru aceste servicii", a adăugat el. Conform textului memorandumului de înţelegere dezvăluit de ambele părţi, Republica Islamică "va lua măsuri, depunând toate eforturile, pentru a asigura siguranţa tranzitului navelor comerciale, fără taxe doar timp de 60 de zile", în această cale maritimă strategică.

Petrolul s-a ieftinit după anunț

Piețele au reacționat pozitiv imediat după anunțul venit de la Versailles. Cotația Brent a intrat sub 78 de dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel de la începutul lunii martie.

Scăderea cotațiilor este amplificată și de estimările Agenției Internaționale pentru Energie, care anticipează o creștere a producției mondiale de petrol mult peste ritmul de creștere al cererii în următorii ani, ceea ce alimentează temerile privind apariția unui surplus de ofertă pe piață.

Călcâiul lui Ahile

Deși acordul prevede încetarea ostilităților inclusiv în Liban, Israelul a transmis că nu intenționează să își retragă trupele din țară. Mai mult, armata israeliană a lansat miercuri noi atacuri asupra grupării Hezbollah în sudul Libanului.

Iranul a avertizat că eventuale atacuri israeliene în Liban ar putea fi considerate o încălcare a memorandumului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că orice continuare a operațiunilor militare israeliene în Liban va fi tratată drept o încălcare a înțelegerii.

Trump și-a exprimat la rândul său nemulțumirea față de acțiunile Israelului și l-a criticat indirect pe premierul Benjamin Netanyahu. "Este un om bun, dar uneori ar avea nevoie de o abordare puțin mai blândă. Nu trebuie să dărâmi o clădire de fiecare dată când intră cineva asociat cu Hezbollah", a spus președintele american.

Cel mai contestat punct din acord

Una dintre cele mai disputate prevederi ale acordului este crearea unui fond de reconstrucție în valoare de 300 de miliarde de dolari. Administrația americană insistă că Statele Unite nu sunt obligate să contribuie financiar la acest fond.

Oficialii de la Washington au explicat că banii ar putea proveni din investiții ale unor state partenere, precum Emiratele Arabe Unite, dacă Iranul respectă condițiile acordului. Trump a negat că SUA ar urma să ofere direct fonduri Teheranului. "Nu le dăm bani. Nu le oferim nimic din acest fond", a afirmat el.

În schimb, liderul american a sugerat că activele iraniene înghețate în timpul războiului ar putea fi deblocate și returnate. "Nu sunt banii noștri, sunt banii lor și i-am înghețat. La un moment dat probabil va trebui să îi returnăm", a declarat Trump.

Iranul rămâne neîncrezător

Deși a semnat documentul, conducerea iraniană transmite că nu are încredere în Statele Unite. Mohammad Bagher Ghalibaf a declarat că "degetul Iranului rămâne pe trăgaci. Dacă inamicul nu înțelege limbajul logicii, vom reveni la limbajul forței", a avertizat oficialul iranian.