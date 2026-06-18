Președintele SUA, Donald Trump, le-a mulțumit lui Xi Jinping și Vladimir Putin pentru că au fost "neutri" în timpul războiului cu Iranul și nu i-au încurcat eforturile de a limita ambițiile nucleare ale Teheranului, scrie Reuters .

Trump le-a mulțumit lui Xi Jinping și lui Putin pentru că au fost "neutri" în războiul cu Iran - Profimedia Images

"Vreau doar să le mulțumesc pentru că au făcut situația mult mai bună", a spus Trump după adoptarea unui acord preliminar de încetare a focului în conflict. Vorbind la o conferință de presă organizată în marja summitului G7 de la Evian-les-Bains, Franța, Trump le-a declarat jurnaliștilor că le este recunoscător celor doi lideri pentru că au ales să nu se implice în conflict.

"Vreau să-i mulțumesc Chinei, președintelui Xi. Am discutat cu el și a rămas neutru, complet neutru, iar eu apreciez acest lucru", a afirmat Trump. "Și vreau să-i mulțumesc lui Vladimir Putin, care a fost foarte neutru. Ar fi putut să ne facă situația mult mai dificilă".

Aceste declarații contrastează puternic cu criticile pe care le-a adresat unor aliați ai Statelor Unite, de la Japonia până la unele state europene, pe care i-a acuzat că nu au contribuit la operațiunea militară sau la eforturile ulterioare de deblocare a Strâmtorii Ormuz.

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Moscova și Beijingul mențin relații strânse cu Teheranul

Rusia a avertizat că războiul ar putea declanșa o cursă a înarmării nucleare în Orientul Mijlociu. China a condamnat atacurile americane asupra Iranului, calificându-le drept o încălcare flagrantă a suveranității țării. Oficialii serviciilor de informații americane consideră că Beijingul a furnizat Teheranului bunuri cu potențială utilizare militară, potrivit unor surse. În același timp, rafinăriile independente din China au rămas principalii cumpărători de petrol iranian în timpul conflictului, sfidând sancțiunile impuse de SUA.

Cu toate acestea, Trump a susținut că Xi Jinping a contribuit la rezolvarea conflictului și a evitat să trimită armament greu sau rachete. "Ar fi putut trimite un petrolier escortat de șase distrugătoare, câte trei de fiecare parte. Nu au făcut asta. Președintele Xi m-a ajutat. A încercat să ajute și cred că probabil a contribuit la rezolvarea situației", a declarat liderul american.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a afirmat că poziția Beijingului a fost consecventă și că autoritățile chineze au "lucrat neobosit pentru încetarea luptelor și pentru pace". Ambasada Rusiei la Washington nu a transmis, încă, niciun punct de vedere.