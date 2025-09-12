După proteste ample, soldate cu morţi, raniti si cladiri institutionale distruse, Nepalul are şanse să aibă un premier interimar. De fapt, o prim-ministră, pentru că manifestanţii şi şefii armatei vor ca această funcţie să fie ocupată de fosta preşedintă a Curţii Supreme.

Sushila Karki a devenit, în urmă cu aproape un deceniu, prima femeie din Nepal care a ocupat acest post şi este considerată de nepalezi onestă, neînfricată şi de neclintit. Tulburările din Nepal sunt cele mai grave din ultimii ani.

Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, a demisionat marţi, în timp ce manifestanţii anticorupţie au sfidat starea de urgenţă decretată pe termen nelimitat şi au avut din nou ciocniri cu poliţia, la o zi după ce 19 persoane au murit în protestele violente declanşate de interzicerea reţelelor sociale, relatează Reuters.

Guvernul lui Oli a ridicat între timp interdicţia pentru reţelele sociale după ce protestele au devenit violente, soldate cu 19 morţi şi peste 100 de răniţi. Luni, poliţia a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt clădirea parlamentului.

Ţara săracă, de la poalele Munţilor Himalaya, se confruntă cu instabilitate politică şi incertitudine economică, iar acestea sunt principalele motive pentru care Generaţia Z a ieşit în stradă in numar atat de mare, sigur, scanteia fiind blocarea reţelelor sociale.

Toţi vor ca nepalezii plecaţi în străinătate, mai ales cei tineri, să se întoarcă în ţară, dar, pentru asta, nivelul de corupţie trebuie să se diminueze masiv şi oamenii să-şi poată găsi locuri de muncă bine plătite. Conform datelor oficiale, aproximativ 3.5 milioane de nepalezi muncesc în străinătate, iar aproape 19.000 lucrează în România.

