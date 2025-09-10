Criză politică în Nepal. Gen Z protestează împotriva corupției, interdicției social media și a "Nepo Kids"

Cel puţin 22 de persoane au murit în Nepal, în urma unor proteste violente, iscate din cauza reţelelor sociale. Tinerii au ieşit în stradă şi au reuşit să dărâme Guvernul. În acelaşi timp, soţia unui fost premier a murit arsă de vie după ce locuinţa i-a fost incendiată. Nepalezii au dat foc inclusiv Parlamentului.

Premierul Nepalului, KP Sharma Oli, și-a dat demisia pe fondul furiei publice declanșate de uciderea a 22 de persoane în confruntările dintre poliție și protestatarii anticorupție. Biroul său a transmis că acesta a renunțat la funcție pentru a deschide calea unei soluții constituționale la protestele masive conduse de tineri, izbucnite după numeroase acuzații de corupție și amplificate de interzicerea unor platforme de social media, măsură retrasă ulterior, scrie BBC.

Protestele au devenit violente luni, când mii de oameni, mulți identificându-se drept Generația Z prin pancarte și bannere, au ieșit pe străzile capitalei Kathmandu. Aproximativ 200 de persoane au fost rănite în confruntările cu poliția, care a folosit gaze lacrimogene, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc, dar și muniție reală, în timp ce protestatarii încercau să pătrundă în clădirea Parlamentului și în alte instituții.

Marți, manifestațiile au continuat, protestatarii incendiind clădirea Parlamentului, sediul Partidului Congresul Nepalez și locuința fostului premier Sher Bahadur Deuba. Casele altor politicieni au fost, de asemenea, vandalizate.

Interdicția privind rețelele sociale

Nepal are una dintre cele mai ridicate rate de utilizare a rețelelor sociale din Asia de Sud. Protestele au izbucnit după ce guvernul a decis să blocheze 26 de platforme, printre care WhatsApp, Instagram și Facebook, pe motiv că nu s-au înregistrat la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

Criticii au acuzat autoritățile că încercau, de fapt, să reducă la tăcere mișcarea anticorupție. Măsura a fost retrasă luni seara, însă furia populară a continuat, transformându-se într-o revoltă mai amplă împotriva corupției și a clasei politice.

Cum s-au desfășurat protestele

Luni, 19 protestatari au murit în confruntările cu poliția, care a intervenit cu bastoane, tunuri cu apă și gloanțe de cauciuc. Manifestanții au reușit să pătrundă în perimetrul Parlamentului, iar autoritățile au impus o interdicție de circulație în jurul clădirilor guvernamentale.

Marți, protestatarii au dat foc clădirii Parlamentului din Kathmandu, iar mai multe instituții și locuințe ale politicienilor au fost atacate. Alte trei persoane au murit, bilanțul ajungând la cel puțin 22 de victime. Zeci de răniți au ajuns la spitale, unii cu plăgi împușcate.

Cine deține puterea acum

Șeful armatei, generalul Ashok Raj Sigdel, a transmis marți seara că protestatarii "profită de criza actuală pentru a distruge și incendia proprietăți publice și private" și a avertizat că armata este pregătită să intervină dacă situația scapă de sub control. În același timp, acesta a lansat un apel la dialog pentru a găsi o soluție pașnică.

Rămâne însă neclar cine conduce țara în acest moment și cine îi reprezintă pe protestatari, întrucât mișcarea nu are lideri oficiali. Singurul politician care și-a declarat susținerea față de proteste este primarul Kathmandu, Balen Shah, care a cerut reținere prin intermediul rețelelor sociale.

Cine protestează şi care sunt revendicările

Mișcarea este condusă în special de tineri, mobilizați pe rețelele sociale. Generația Z a devenit simbolul revoltei, iar studenți din Kathmandu, Pokhara și Itahari au fost chemați să participe la marșuri, unii venind chiar în uniforme școlare, cu cărțile în mână.

Protestatarii au cerut două lucruri clare: ridicarea interdicției asupra rețelelor sociale, ceea ce s-a întâmplat deja, și măsuri ferme împotriva corupției.

"Vrem să vedem sfârșitul corupției din Nepal. Politicienii promit multe la alegeri, dar nu se țin niciodată de cuvânt", a spus Binu KC, o studentă de 19 ani. Alți tineri au reclamat că interdicția le-a afectat studiile și accesul la resurse educaționale online.

Subhana Budhathoki, creatoare de conținut, a adăugat că "Generația Z nu se va opri acum. Protestul acesta este mai mult decât despre social media, este despre tăcerea impusă vocilor noastre, și nu vom accepta asta."

Ce înseamnă fenomenul "NepoKids"

Un element distinctiv al protestelor este folosirea masivă a sloganurilor #NepoBaby și #NepoKids. Termenii au apărut după ce pe rețelele sociale au circulat imagini cu viețile luxoase ale politicienilor și familiilor lor, călătorii, haine de firmă, mașini scumpe, contrastând cu realitatea tinerilor nepalezi, care se consumă cu șomaj și migrație forțată. Pentru mulți manifestanți, aceste imagini au devenit simbolul inegalității și al privilegiilor nejustificate.

Deși premierul și-a dat demisia, nu este clar cine îi va lua locul și ce măsuri vor fi luate în continuare. Mulți miniștri ar fi căutat refugiu în clădirile păzite de forțele de securitate. Manifestanții continuă să sfideze interdicția de circulație din Kathmandu și alte orașe. Analiștii avertizează că, dacă autoritățile nu vor iniția un dialog real, mișcarea ar putea escalada, mai ales pe măsură ce studenții și organizațiile civice se alătură protestelor.

