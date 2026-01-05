Antena Meniu Search
Live Text Nicolas Maduro, dus cu elicopterul şi convoi militar la tribunal. Este însoțit de soție, sub pază înarmată

Nicolas Maduro, capturat de SUA, a fost transferat cu elicopterul, sub pază înarmată, de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din sudul statului New York, unde urmează să apară în faţa unui judecător. Fostul lider venezuelean este acuzat de trafic de droguri și posesie de arme. Între timp, Donald Trump a lansat avertismente dure către alte țări. Liderul american a sugerat că ar putea lansa operaţiuni militare în Columbia, a transmis Mexicului să se "pună la punct" în problema traficului de droguri și a declarat iar că SUA "au nevoie de Groenlanda".

de Redactia Observator

la 05.01.2026 10:06
Nicolas Maduro, în salopetă maro, dus cu elicopterul la tribunal. Este însoțit de soție, sub pază înarmată Nicolas Maduro, în salopetă maro, dus cu elicopterul la tribunal. Este însoțit de soție, sub pază înarmată Profimedia
05.01.2026, 14:18

Maduro, dus la tribunal cu elicopterul și cu un convoi militar

Americanii fac spectacol din capturarea lui Nicolas Maduro. Un convoi militar l-a transportat în urmă cu puțin timp pe fostul lider venezuelean şi pe soţia acestuia de la Centrul de Detenție din Brooklyn, New York, unde au fost încarceraţi în ultimele două zile. Maduro va avea prima apariție în fața unui judecător și va fi înștiințat oficial despre acuzațiile care i se aduc.

Maduro, purtând o salopetă maro deschis, a fost coborât apoi dintr-un vehicul blindat și dus la un elicopter sub pază înarmată. Pe imagini se vede că este încătușat și pare că șchiopătează. Urmează să apară în fața unei instanțe din New York mai târziu în cursul zilei.

Convoiul care îl transportă pe Maduro la tribunal a traversat mai multe străzi ale oraşului, puternic păzit de numeroase maşini de poliţie, până a ajuns pe un câmp, unde liderul venezuelean a fost băgat într-un elicopter cu care urma să fie dus la tribunal.

Elicopterul care îi transporta pe Maduro, şi pe soţia sa, Cilia Flores, a aterizat pe un heliport din apropierea tribunalului, unde acesta urmează să fie judecat.

Maduro, escortat de agenţi ai Administraţiei Antidrog din SUA (DEA), a avut mari dificultăţi în a urca în vehiculul blindat care îl transporta la tribunal şi chiar a trebuit să fie asistat de agenţi. Prima apariţie a lui Maduro în instanţă este programată pentru ora 12:00, ora locală, 19:00 ora României.

05.01.2026, 15:30

Maduro, păzit cu mitraliere în drum spre tribunal

Nicolas Maduro a fost adus la un tribunal din Manhattan, New York, cu elicopterul sub escorta unor militari înarmați cu arme automate. Este încătușat, poartă o salopetă maro și se află alături de soţie

Sursă foto: Profimedia

05.01.2026, 15:03

Fiul lui Maduro: Istoria va spune cine au fost trădătorii

Deputatul Nicolas Maduro Guerra, fiul lui Nicolas Maduro, a chemat la unitate maximă după ce tatăl său a fost capturat de Statele Unite, afirmând că "istoria va spune cine au fost trădătorii".

"Vor să semene îndoială? Nu vor reuşi, nu pot reuşi, nu pot semăna îndoială. Se va vedea apoi, istoria va spune cine au fost trădătorii, istoria o va dezvălui, vom vedea", a declarat Maduro Guerra, conform unui comunicat de presă al Adunării Naţionale (AN, parlamentul) care citează "un mesaj audio".

Deputatul venezuelean a cerut unitate în jurul înaltului "comandament politico-militar", care şi-a reiterat loialitatea faţă de Maduro senior, recunoscându-l drept preşedintele "autentic" şi "constituţional" al Venezuelei. "Maduro, de oriunde s-ar afla, se roagă. Maduro, de oriunde s-ar afla, ne trimite energia sa. Maduro, îl cunosc pe Nicolas Maduro (...) şi ştiu că, oriunde s-ar afla, ne cheamă la luptă, să conducem poporul, ne cheamă să fim în stradă", a adăugat el.

05.01.2026, 15:02

Elveţia îngheaţă averea lui Maduro din ţară

Guvernul elveţian a ordonat luni îngheţarea imediată a oricăror active aparţinând lui Nicolas Maduro. "Alte persoane care au legătură cu el" sunt, de asemenea, afectate de această măsură, dar "niciun membru actual al guvernului venezuelean nu este vizat", a declarat guvernul elveţian într-un comunicat de presă.

Partenera lui Maduro, Cilia Flores, apropiaţi şi foşti miniştri sunt, de asemenea, afectaţi de măsură. "Dacă proceduri judiciare ulterioare dezvăluie că aceste fonduri sunt de origine ilegală, Elveţia va asigura returnarea lor poporului venezuelean", a declarat guvernul. Ordinul de îngheţare a acestor active intră în vigoare imediat şi este valabil timp de patru ani, până la o nouă notificare.

Prin această decizie, guvernul elveţian îşi manifestă intenţia de a "se asigura că orice active dobândite ilegal nu pot părăsi Elveţia în situaţia actuală". Această blocare completează sancţiunile deja în vigoare în Elveţia împotriva Venezuelei în temeiul legii embargoului, care este în vigoare din 2018 şi include, de asemenea, îngheţarea activelor. "Noile blocări vizează persoane care nu au fost supuse niciunei sancţiuni în Elveţia până acum", a declarat guvernul.

După luni de atacuri asupra navelor acuzate de trafic de droguri, Statele Unite l-au exfiltrat sâmbătă pe Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, şi pe partenera sa, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, care urmează să se confrunte cu acuzaţii de "narcoterorism" la New York. Numeroase ţări contestă legalitatea intervenţiei americane, pe care Statele Unite o prezintă drept o "operaţiune de poliţie".

În situaţii specifice, cum ar fi în urma unei tulburări politice, Elveţia poate lua măsuri pentru a preveni retragerea activelor obţinute ilicit şi deţinute în naţiunea alpină. Prin îngheţarea activelor, Elveţia permite autorităţilor judiciare ale ţărilor în cauză să depună o cerere de asistenţă juridică reciprocă în contextul anchetelor lor penale. Cu toate acestea, rămâne responsabilitatea autorităţilor judiciare competente ale ţării în cauză să iniţieze procedurile penale necesare şi să dovedească originea ilicită a fondurilor.

În trecut, în urma tulburărilor pe scară largă şi violente şi a înlăturării mai multor lideri, guvernul elveţian a efectuat în special îngheţarea preventivă a activelor aparţinând fostului preşedinte tunisian Zine El Abidine Ben Ali şi fostului preşedinte egiptean Hosni Mubarak. În martie anul trecut, Elveţia a înăsprit, de asemenea, îngheţarea activelor fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad şi ale asociaţilor săi.

05.01.2026, 13:47

Preşedintele Columbiei: Nici măcar Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană

Donald Trump a ameninţat iar Columbia. Preşedintele columbian, Gustavo Petro, a reacţionat spunând că nici măcar Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană. Întrebat de un reporter dacă va exista o operaţiune militară împotriva Columbiei, Trump a răspuns: "Îmi sună bine". Sâmbătă, după intervenţia SUA în Venezuela, Trump i-a transmis lui Petro "să-şi păzească fundul" şi l-a calificat drept "un om bolnav" căruia "îi place să consume cocaină". Columbia, care se învecinează cu Venezuela, este considerată un important centru de producţie de cocaină.

Gustavo Petro a respins ameninţările şi acuzaţiile. "Numele meu (...) nu apare în dosarele instanţelor privind traficul de droguri. Încetaţi să mă mai calomniaţi, domnule Trump", a transmis Petro pe reţeaua X.

Preşedintele columbian, de stânga, este foarte critic faţă de acţiunile militare ale administraţiei Trump în regiune. El acuză Statele Unite că l-au răpit pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro "fără bază legală". Totodată, Petro a criticat Statele Unite, afirmând că sunt prima ţară care a bombardat o capitală sud-americană.

"SUA sunt prima ţară din lume care a bombardat o capitală sud-americană în toată istoria omenirii. Nici măcar (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu nu a făcut-o, nici (liderul nazist Adolf) Hitler, nici (dictatorul spaniol Francisco) Franco, nici (dictatorul portughez Antonio de Oliveira) Salazar. Ce distincţie teribilă este aceasta, pentru că sud-americanii nu o vor uita generaţii întregi", a scris Petro pe X.

Pentru preşedintele columbian, "rana va rămâne deschisă mult timp", dar "răzbunarea nu ar trebui să existe" pentru că "ucide inima". "Partenerii comerciali trebuie să se schimbe, iar America Latină trebuie să se unească, altfel va fi tratată ca o servitoare şi ca o sclavă, nu ca centrul vital al lumii. O Americă Latină cu capacitatea de a înţelege, de a face comerţ şi de a se uni cu întreaga lume. Nu privim doar spre nord, ci în toate direcţiile", a scris preşedintele într-un mesaj lung.

Totodată, Petro i-a cerut omologului său brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, să facă o alianţă care "trebuie să fie însăşi America Latină, care este în prezent bombardată". Anterior, ministrul de externe columbian, Rosa Villavicencio, şi-a exprimat "respingerea categorică, fermă şi neechivocă" faţă de declaraţiile lui Trump. Potrivit lui Villavicencio, aceste declaraţii "sunt jignitoare, inadmisibile şi profund lipsite de respect, nu numai faţă de Columbia ca stat suveran, ci şi faţă de principiile fundamentale ale ordinii internaţionale".

"Orice tentativă de discreditare personală, politică sau instituţională a şefului statului constituie o ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării noastre, în contradicţie deschisă cu principiile dreptului internaţional", a declarat ministrul de externe pe X.

"Columbia este o democraţie solidă, cu instituţii legitime şi o politică externă exercitată autonom, responsabil şi suveran. Aceste principii nu sunt negociabile, nu pot fi relativizate şi nu sunt supuse presiunilor externe, indiferent de originea lor", a declarat ministrul de externe de la Bogota.

Villavicencio a adăugat: "Ţara noastră cere respect. Nu acceptă stigmatizarea, descalificarea sau retorica ce urmăreşte să submineze suveranitatea sa, ordinea sa democratică sau legitimitatea autorităţilor sale." "De la Ministerul de Externe, reafirm angajamentul nostru continuu pentru un dialog serios şi constructiv cu comunitatea internaţională, dar vreau să transmit cât se poate de clar că demnitatea preşedintelui republicii, suveranitatea Columbiei şi respectul cuvenit poporului nostru nu permit ambiguităţi, concesii sau tăcere complice", a subliniat şefa diplomaţiei columbiene.

05.01.2026, 13:33

Aurul, argintul şi petrolul, în creştere uşoară

Prețul aurului a crescut cu 2%, ajungând la 4.430 de dolari pe uncie, continuând creșterea de vineri, în urma operațiunii SUA de capturare a președintelui Venezuelei. Cotația argintului s-a apreciat cu peste 4%, până la 76 de dolari pe uncie. În vreme de instabilitate politică, investitorii sunt atrași de activele de refugiu, precum metalele prețioase.

Luni, la ora 13:35, cotațiile petrolului înregistrau ușoare creșteri zilnice: țițeiul amercian WTI se tranzacționa la 57,39 dolari/baril (+0,12%), iar cel european Brent la 60,78 dolari/baril (+0,05%), însă pe ansamblu rămân în scădere cu aproape 2% faţă de decembrie 2025 şi cu 20% față de acum un an.

Potivit, tradingeconomics.com, cotațiile futures pentru țițeiul Brent au recuperat luni cea mai mare parte a pierderilor inițiale, tranzacționându-se în jurul valorii de 60,7 dolari pe baril, pe măsură ce investitorii evaluează consecințele atacului SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui Maduro.

Piețele analizează dacă această schimbare politică dramatică ar putea perturba livrările de petrol din Venezuela, țară care deține cele mai mari rezerve dovedite de țiței din lume. Deocamdată, mulți analiști estimează un impact limitat pe termen scurt, deoarece producția Venezuelei a scăzut sub un milion de barili pe zi, adică mai puțin de 1% din producția globală.

Totuși, unii experţi avertizează că prețurile ar putea crește mai târziu în acest an, dacă SUA vor intensifica presiunea asupra altor mari producători de petrol, precum Iran, ceea ce ar putea duce la o contracţie a ofertei globale.

În plus, potrivit unor informaţii, Washingtonul încurajează companiile petroliere americane să contribuie la revitalizarea sectorului energetic din Venezuela. Între timp, OPEC+ și-a reafirmat planul de a menține producția neschimbată în primul trimestru, ajutând astfel la stabilizarea prețurilor.

05.01.2026, 13:30

Peste 10 petroliere încărcate, cu sistemele de monitorizare oprite, au părăsit Venezuela

Peste zece petroliere încărcate cu ţiţei şi combustibil venezuelean au plecat în ultimele zile din apele ţării în "dark mode", după ce în prealabil şi-au oprit sistemele de monitorizare (transponderele AIS), încălcând aparent o blocadă strictă impusă de SUA pe fondul unei presiuni intense care a tot crescut până la capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, a declarat serviciul de monitorizare TankerTrackers.com.

Toate navele identificate care au părăsit apele venezuelene se află sub sancţiuni americane. Un grup separat de nave, de asemenea sub sancţiuni, a părăsit ţara în ultimele zile, goale, după ce au descărcat produse de import sau au finalizat curse de transport intern.

Plecarea acestor nave oferă o gură de oxigen companiei de stat venezuelene PDVSA, care acumulase stocuri uriaşe deoarece exporturile au fost blocate aproape complet în ultimele săptămâni din cauza blocadei americane.

Exporturile de petrol sunt principala sursă de venit a Venezuelei. Un guvern interimar, condus acum de ministrul petrolului şi vicepreşedinta Delcy Rodriguez, va avea nevoie de venituri pentru a finanţa cheltuielile şi a asigura stabilitatea internă a ţării, remarcă Reuters.

Cel puţin patru dintre aceste petroliere au părăsit apele venezuelene printr-o rută la nord de Insula Margarita, după ce au făcut o scurtă escală în apropierea frontierei maritime a ţării, a transmis TankerTrackers.com, după identificarea navelor pe imagini luate din satelit.

O sursă la curent cu documentele plecărilor a declarat pentru Reuters că cel puţin patru superpetroliere au fost autorizate de autorităţile venezuelene în ultimele zile să părăsească apele venezuelene în "dark mode", ceea ce le face invizibile pe radarele comerciale de urmărire.

Nu a fost imediat clar dacă plecările au avut loc cu sfidarea măsurilor americane. Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că un "embargo petrolier" asupra Venezuelei este în vigoare, dar a adăugat că, în cadrul unei viitoare tranziţii, cei mai mari clienţi ai Venezuelei, inclusiv China, vor continua să primească petrol. 

05.01.2026, 13:30

Beijingul le-a cerut băncilor chineze să raporteze ce expunere au pe Venezuela

Principalul organism de reglementa a sectorului financiar din China a solicitat băncilor şi altor importanţi creditori să raporteze care este expunerea lor pe creditele acordate Venezuelei, după ce SUA l-au înlăturat pe liderul ţării sud-americane, considerat un prieten al Beijingului, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

De asemenea, Administraţia Naţională de Reglementare Financiară a îndemnat băncile chineze să îşi consolideze procedurile de monitorizare a riscurilor pentru toate creditele care au legătură cu Venezuela, încercând să evalueze potenţialele pericole pentru creditorii chinezi, au adăugat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Aceste acţiuni subliniază îngrijorările în creştere ale autorităţilor de reglementare de la Beijing cu privire la potenţialele şocuri pentru sectorul bancar, pe măsură ce riscurile geopolitice se intensifică. Venezuela a fost mult timp un partener important al Chinei pentru proiecte în domeniile energie şi infrastructură, cu împrumuturi în valoare de miliarde acordate în ultimul deceniu, conduse în principal de bănci responsabile cu politicile financiare, cum ar fi Banca de Dezvoltare a Chinei.

"Dacă SUA îşi ating obiectivele iar creditorii americani, precum şi deţinătorii americani de obligaţiuni, devin creditori principali ai Venezuelei, creditorii chinezi s-ar confrunta cu riscuri mai mari de neplată, deoarece Guvernul venezuelean şi firmele de stat se vor strădui să satisfacă cerinţele SUA şi nevoile de cheltuieli interne", este de părere Victor Shih, profesor la Universitatea din California, San Diego.

China a devenit un creditor important al Venezuelei în 2007, când a furnizat pentru prima dată fonduri pentru proiecte de infrastructură şi petrol în mandatul fostului preşedinte Hugo Chavez. Datele publice susţin estimările conform cărora, până în 2015, Beijingul a acordat împrumuturi garantate cu petrol în valoare de peste 60 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor de stat. Alicia Garcia Herrero, economist la Natixis, a declarat la Bloomberg Television că în prezent cel mai probabil cifra este mai mică.

05.01.2026, 13:22

Chinezii, către americani: Cine v-a pus polițiștii și judecătorii lumii?

China nu va accepta ca o ţară să îşi asume rolul de "judecător al lumii", a declaratministrul de externe chinez, Wang Yi, după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro. "Nu am considerat niciodată că vreo ţară poate acţiona ca 'poliţistul lumii' şi nici nu acceptăm ca vreo naţiune să pretindă că este 'judecătorul lumii'; suveranitatea şi securitatea tuturor statelor trebuie să fie pe deplin protejate de dreptul internaţional", a afirmat Wang într-o întâlnire cu omologul său pakistanez, Ishaq Dar, la Beijing.

În timpul convorbirilor, ministrul de externe chinez a declarat că panorama internaţională "devine din ce în ce mai turbulentă şi complexă", iar fenomenele de "unilateralism" şi "presiune hegemonică" se intensifică. În acest context, Beijingul s-a opus "în mod constant" utilizării sau ameninţării cu forţa în relaţiile internaţionale, precum şi "impunerii voinţei unei ţări asupra altora", a remarcat Wang.

"China este dispusă să colaboreze cu comunitatea internaţională, inclusiv cu Pakistanul, pentru a respecta cu fermitate Carta ONU, a proteja standardul minim de moralitate internaţională, a insista asupra egalităţii suverane a statelor, a menţine împreună pacea şi dezvoltarea mondială şi a promova împreună edificarea unei comunităţi cu un viitor comun pentru omenire", a afirmat diplomatul chinez.

Aceste declaraţii au venit după ce Ministerul de Externe de la Beijing şi-a exprimat anterior "profunda îngrijorare" cu privire la capturarea lui Maduro şi a partenerei sale, Cilia Flores, de către Statele Unite. Ministerul de Externe chinez a cerut "eliberarea imediată" a celor doi şi a pledat ca actuala criză din Venezuela să fie rezolvată prin "dialog şi negocieri", îndemnând în acelaşi timp Washingtonul să "garanteze siguranţa personală" a lui Maduro şi Flores, fără a anunţa alte măsuri.

Purtătorul de cuvânt al MAE chinez, Lin Jian, a declarat că acţiunile Washingtonului "încalcă în mod clar dreptul internaţional şi normele fundamentale care guvernează relaţiile internaţionale", precum şi "scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite". În acest sens, el a acuzat Statele Unite că au recurs la o "utilizare flagrantă a forţei" împotriva unei ţări suverane şi că au desfăşurat acţiuni care, potrivit Beijingului, "subminează suveranitatea Venezuelei".

Lin a subliniat că aceste acţiuni "ameninţă pacea şi stabilitatea în America Latină şi Caraibe", o regiune pe care China o consideră o "zonă de pace", şi a reiterat opoziţia ţării sale faţă de utilizarea sau ameninţarea cu forţa în relaţiile internaţionale. În mai multe răspunsuri adresate jurnaliştilor, Lin a insistat că Washingtonul trebuie "să înceteze eforturile de a submina guvernul venezuelean" şi să rezolve criza "prin dialog şi negocieri".

China, a adăugat el, "susţine convocarea unei reuniuni de urgenţă de către Consiliul de Securitate al ONU" pentru a aborda situaţia şi a susţinut îndeplinirea responsabilităţilor organismului în conformitate cu mandatul său. Întrebat despre contactele Beijingului cu Caracasul după capturarea lui Maduro, purtătorul de cuvânt a reiterat că China "respectă suveranitatea şi independenţa Venezuelei" şi are încredere că ţara "îşi gestionează afacerile interne în conformitate cu Constituţia şi legile sale", fără a confirma discuţii directe cu vicepreşedinta Delcy Rodriguez, care a preluat preşedinţia interimară a Venezuelei.

În ceea ce priveşte cooperarea bilaterală, Lin a menţionat că "cooperarea energetică este o cooperare între state suverane" şi este "protejată de dreptul internaţional şi de legile ţărilor implicate". În acest context, el a declarat că, "indiferent de schimbările situaţiei interne din Venezuela", disponibilitatea Chinei de a aprofunda cooperarea cu ţara din Caraibe "în diverse domenii nu se va schimba" şi că "interesele legitime" ale Chinei în Venezuela "vor continua să fie protejate în conformitate cu legea".

Purtătorul de cuvânt a respins, de asemenea, afirmaţiile conform cărora Beijingul încearcă să stabilească "sfere de influenţă" în America Latină şi a afirmat că politica Chinei faţă de regiune "este consecventă şi stabilă", bazată pe principiile neinterferenţei, egalităţii şi beneficiului reciproc şi fără aliniere ideologică.

China, a adăugat Lin, "va rămâne un bun prieten şi un bun partener" al ţărilor din America Latină şi Caraibe şi este dispusă să colaboreze cu acestea pentru a "respecta Carta ONU, a proteja echitatea şi justiţia internaţională" şi a răspunde împreună tensiunilor care decurg din situaţia actuală din Venezuela.

05.01.2026, 12:49

China, către Trump: Stai departe de petrolul Venezuelei și eliberează-l pe Maduro!

China a condamnat din nou capturarea lui Nicolas Maduro, afirmând că operaţiunea militară a SUA a încalcat în mod clar dreptul internațional și amenință pacea și securitatea în America Latină și Caraibe. Beijingul s-a declarat profund îngrijorat de capturarea lui Maduro și avertizează SUA că acordurile Chinei cu Venezuela privind petrolul trebuie protejate.

Ministerul chinez de Externe a îndemna Statele Unite să "înceteze să folosească aşa-numita ameninţare chineză ca pretext pentru a obţine câştiguri personale" şi a cerut luni eliberarea imediată a lui Maduro și a soției sale.

Întrebat despre contactele cu președinta interimară Delcy Rodríguez, Ministerul de Externe a declarat că "Beijingul crede că guvernul venezuelean își va gestiona corespunzător treburile interne în conformitate cu propria constituție și propriile legi." "Indiferent de cum evoluează situația politică din Venezuela, disponibilitatea Chinei de a aprofunda cooperarea practică cu Venezuela în toate domeniile nu se va schimba", a precizat Beijingul.

De asemenea, China a transmis că sprijină convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, a mai transmis Ministerul. Ședința ONU urmează să aibă loc luni, la solicitarea Columbiei.

Duminică, ministrul chinez de externe Wang Yi a acuzat SUA că acționează ca un "judecător al lumii" prin capturarea lui Maduro. "Nu am crezut niciodată că vreo țară poate acționa ca polițistul lumii, și nici nu acceptăm ca vreo națiune să se pretindă judecător mondial", a declarat Wang în timpul unei întâlniri la Beijing. "Suveranitatea și securitatea tuturor statelor ar trebui protejate pe deplin, în conformitate cu dreptul internațional," a adăugat el.

Totodată, China a declarat că toate acordurile pe care le are în vigoare cu Venezuela privind exporturile de petrol vor fi "protejate prin lege", indiferent de acțiunile SUA  și de declaraţia președintelui Trump că Statele Unite vor "prelua controlul" asupra industriei petroliere a țării.

Înainte de actuala criză, Venezuela exporta aproximativ 921.000 de barili de ţiţei pe zi, iar China achiziționa aproximativ 80% din această cantitate.

05.01.2026, 12:48

Premierul Groenlandei, căte Trump: "Gata, ajunge!"

"Gata, ajunge!", a reacţionat duminică premierul Groenlandei, Jens Frederik Nielssen, la ameninţările repetate ale lui Donald Trump că va anexa insula. "Gata cu presiunea. Gata cu insinuările. Gata cu fanteziile de anexare. Suntem deschişi la dialog. Suntem deschişi la discuţii. Dar acest lucru trebuie făcut prin canalele adecvate şi în conformitate cu dreptul internaţional", a scris Nielssen pe Facebook.

05.01.2026, 12:46

Trump: Ne vom ocupa de Groenlanda în circa două luni

Trump şi-a reiterat duminică seara dorinţa ca Groenlanda să treacă sub control american, chiar şi după ce premierul danez Mette Frederiksen a îndemnat Statele Unite să "înceteze ameninţările" de a anexa teritoriul. "Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni... haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile", le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara. În discuţia cu jurnaliştii, Trump a luat la mişto Danemarca, aliatul său din NATO, afirmând: "Pentru a spori securitatea în Groenlanda, au adăugat încă o sanie trasă de câini. Este adevărat".

05.01.2026, 11:28

Trump nu o susţine pe Machado să conducă Venezuela pentru că a acceptat Nobelul

Surse apropiate Casei Albe au declarat pentru Washington Post că Trump nu a mai vrut să o susține pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, pentru a conduce țara, deoarece aceasta a acceptat Premiul Nobel pentru Pace fără să ceară ca distincția să-i fie acordată lui Trump, gest considerat "păcat suprem".

"Două persoane apropiate de Casa Albă au declarat că lipsa de interes a președintelui în a o sprijini pe Machado, în ciuda eforturilor recente ale acesteia de a-l linguși pe Trump, a fost cauzată de decizia ei de a accepta Premiul Nobel pentru Pace - o distincție dorită de preşedinte. Deși Machado a declarat în cele din urmă că dedică premiul lui Trump, acceptarea distincției a fost considerată "păcatul suprem", a spus una dintre surse. "Dacă l-ar fi refuzat și ar fi spus: "Nu-l pot accepta, pentru că îi aparține lui Donald Trump", astăzi ar fi fost președinta Venezuelei", a spus această persoană" relatează Washington Post.

05.01.2026, 11:23

Trump, mesaj tranșant vicepreședintei Venezuelei

Secretara pentru securitate internă a SUA, Kristi Noem, a declarat duminică, la Fox News, că președintele Donald Trump a transmis un mesaj tranșant vicepreședintei Venezuelei, Delcy Rodríguez: "Conduci ţara sau te dai la o parte", subliniind că SUA nu vor mai tolera regimuri care subminează influența americană și continuă criminalitatea și traficul de droguri.

Noem a adăugat că SUA caută în Venezuela un lider partener, care să susțină libertatea și securitatea regională, inclusiv în lupta împotriva traficului de droguri și a terorismului.

05.01.2026, 11:16

Procuror CPI: Trump a comis o "crimă de agresiune"

Decizia lui Donald Trump de a-l captura pe liderul venezuelean Nicolas Maduro și de a-l aduce în SUA pentru a fi judecat reprezintă o "crimă de agresiune," a declarat Luis Moreno Ocamp fondatorul și primul procuror-șef al Curții Penale Internaționale. El a calificat operațiunea americană drept una "total ilegală"

"A bombardat țara și apoi i-a înlăturat președintele. Asta e interferență politică", a declarat Luis Moreno Ocampo, într-un interviu acordat duminică pentru CNN. "Ceea ce a făcut președintele Trump în Venezuela este, fără îndoială, o crimă de agresiune" a mai spus Ocampo.

Potrivit Curții Penale Internaționale, o "crimă de agresiune" se referă la "planificarea, pregătirea, inițierea sau executarea (...) unui act de agresiune" de către lideri politici sau militari.

Secretarul de stat Marco Rubio susţine că operațiunea a fost una legală şi că nu a fost nevoie de aprobarea Congresului. "Nu a fost necesar, pentru că nu a fost o invazie. Nu am ocupat o țară", a declarat Rubio, duminică, la ABC.

"A fost o operațiune de arestare. A fost o acțiune de aplicare a legii. A fost arestat pe teritoriul Venezuelei de agenți FBI, i s-au citit drepturile și a fost scos din țară", a explicat el, referindu-se la Maduro.

Fostul procuror David Weinstein a precizat pentru CNN că, în majoritatea cazurilor, intervențiile în care agenți ai forțelor de ordine americane pătrund într-o altă țară pentru a face arestări presupun existența unui trat de extrădare sau ca persoana vizată să fi fost expulzată de statul respectiv.

05.01.2026, 11:03

Maduro escortat de doi agenți federali

Casa Albă a publicat ieri imagini video cu Maduro escortat de doi agenți federali printr-un birou al Administrației pentru Combaterea Drogurilor (DEA) din New York. El este încarcerat într-un penitenciar federal din Brooklyn, în așteptarea procesului.

05.01.2026, 10:55

NYT: Dansurile lui Maduro, de vină pentru decizia lui Trump de a-l captura

Dansurile publice ale lui Nicolas Maduro au fost "picătura care a umplut paharul" pentru Donald Trump în luarea deciziei de a-l captura pe președintele venezuelean, susține The New York Times.

Săptămâna trecuta, ignorând operaţiunile militare ale SUA contra traficului de droguri, Maduro a revenit pe scenă, dansând pe muzică electronică la televiziunea de stat, în timp ce transmitea repetitiv în engleză: "No crazy war" ("Fără război nebun").

Dansurile lui Maduro din ultimele săptămâni, precum și alte gesturi care sugerau că nu îi pasă de americani i-au convins pe unii membri ai echipei lui Trump că președintele venezuelean îi lua peste picior și încerca să arate că americanii joacă la cacealma, au declarat pentru NYT două persoane care au vorbit sub protecția anonimatului.

Informaţia apare şi la Wall Street Journal. "Trump și-a exprimat în privat frustrarea față de videoclipurile (cu Maduro dansând), spunându-le consilierilor că îl consideră neserios", a declarat un oficial de rang înalt din administrație.

05.01.2026, 10:27

Trump a lansat avertismente dure către alte țări

Duminică, Donald Trump a lansat amenințări și către alte țări, sugerând acțiuni militare care ar putea viza Columbia. "Columbia este și ea foarte bolnavă, condusă de un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite, dar nu va mai face asta prea mult timp", le-a spus Trump jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

Trump a vorbit și despre Mexic, menționând că i-a oferit în mod repetat președintei mexicane Claudia Sheinbaum sprijin militar din partea trupelor americane, dar că "ea e puțin speriată".

Liderul american a reluat și ameninţările voalate privind Cuba, precizând că nu ia în calcul o intervenție militară împotriva acestei țări și că, în opinia sa, regimul de la Havana "va cădea de la sine". "Cred că pur și simplu va cădea. Nu cred că e nevoie să intervenim", a spus Trump.

Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel, a condamnat atacul SUA, numindu-l "terorism de stat împotriva poporului venezuelean curajos și împotriva Americii Noastre".

Totodată, Trump și-a reiterat interesul pentru Groenlanda, teritoriu al Danemarcei, membră NATO, susținând că SUA "au absolută nevoie" de această insulă din motive de "securitate națională". Premierul danez a îndemnat la calm, declarând că SUA nu au niciun drept de a anexa insula.

05.01.2026, 10:26

Guvernul interimar al Venezuelei, deschis cooperării cu SUA

În urma capturării lui Nicolas Maduro, noua conducere a Venezuelei şi-a exprimat dorinţa de a coopera cu Statele Unite. "Invităm guvernul SUA să colaboreze cu noi pentru o agendă de cooperare orientată spre dezvoltarea comună în cadrul dreptului internaţional, pentru a consolida coexistenţa comunitară durabilă", a declarat duminică Delcy Rodriguez, într-un mesaj postat pe Instagram.

Rodriguez adoptase iniţial o linie dură după atacul SUA. "Popoarele noastre şi regiunea noastră merită pace şi dialog, nu război", a scris ea într-un mesaj adresat preşedintelui american Donald Trump. "Acesta a fost întotdeauna mesajul preşedintelui Nicolas Maduro şi este mesajul întregii Venezuele chiar acum", a continuat Rodriguez, care a pledat pentru o relaţie între SUA şi Venezuela bazată pe respect, egalitate suverană şi neamestec.

Iniţial, Rodriguez a adoptat o poziţie dură, cerând eliberarea lui Maduro şi descriind operaţiunea SUA ca o încălcare a Cartei ONU. "Nu vom mai fi niciodată sclavi", a spus ea, adresându-se lui Trump. Acum, Rodriguez spune că Venezuela "aspiră să trăiască fără ameninţări externe".

Mesajul integral al lui Delcy Rodriguez

"Un mesaj din partea Venezuelei către lume şi către Statele Unite:

Venezuela îşi reafirmă angajamentul faţă de pace şi coexistenţă paşnică. Ţara noastră aspiră să trăiască fără ameninţări externe, într-un mediu de respect şi cooperare internaţională. Credem că pacea globală se construieşte prin garantarea mai întâi a păcii în cadrul fiecărei naţiuni.

Prioritizăm paşii în direcţia unor relaţii internaţionale echilibrate şi respectuoase între Statele Unite şi Venezuela, precum şi între Venezuela şi alte ţări din regiune, bazate pe egalitate suverană şi neamestec. Aceste principii ghidează diplomaţia noastră cu restul lumii.

Invităm guvernul SUA să colaboreze cu noi la o agendă de cooperare orientată spre dezvoltarea comună în cadrul dreptului internaţional, pentru a consolida coexistenţa comunitară durabilă.

Preşedinte Donald Trump, popoarele noastre şi regiunea noastră merită pace şi dialog, nu război. Acesta a fost întotdeauna mesajul preşedintelui Nicolas Maduro şi este mesajul întregii Venezuele chiar acum. Aceasta este Venezuela în care cred şi căreia mi-am dedicat viaţa. Visez la o Venezuelă în care toţi venezuelenii buni se pot uni.

Venezuela are dreptul la pace, dezvoltare, suveranitate şi un viitor".

Declaraţia este semnată de "Delcy Rodriguez, preşedinta interimară a Republicii Bolivariene a Venezuelei".

05.01.2026, 10:24

Noi alegeri în Venezuela nu sunt o prioritate pentru Trump

Donald Trump a declarat că organizarea de noi alegeri în Venezuela nu reprezintă o prioritate, în timp ce preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a făcut apel la colaborare. "Vom organiza alegeri, vom repara situaţia. Vom avea alegeri la momentul potrivit, dar principalul lucru pe care trebuie să-l reparăm este că este o ţară distrusă. Trebuie să facem un singur lucru în Venezuela, să o readucem la viaţă. Este o ţară moartă acum", a afirmat Trump

El a adăugat că vor exista "investiţii mari din partea companiilor petroliere pentru a reface infrastructura" în Venezuela. "Companiile sunt gata să meargă. Vor intra. Vor reconstrui infrastructura", a insistat el. Trump a declarat că nu a vorbit cu vicepreşedinta venezueleană Delcy Rodriguez, care a preluat rolul de preşedintă interimară la ordinul Curţii Supreme până la organizarea de noi alegeri.

"Avem de-a face cu oamenii care tocmai au depus jurământul", a spus el când a fost întrebat de un jurnalist dacă a vorbit cu Rodriguez. "Nu mă întrebaţi cine este la conducere, pentru că vă voi da un răspuns şi va fi foarte controversat", a continuat preşedintele american.

Rugat să detalieze, Trump a spus: "Înseamnă că noi suntem la conducere". Preşedintele american i-a cerut lui Rodriguez "acces deplin" la Venezuela în ceea ce priveşte resursele naturale şi de altă natură, ameninţând totodată cu noi atacuri asupra ţării sud-americane dacă noul executiv "nu se poartă cum trebuie" şi dezvăluind totodată că are în vedere redeschiderea ambasadei SUA la Caracas.

"Ceea ce avem nevoie (de la Delcy Rodriguez) este acces deplin. Acces deplin la petrol şi la alte lucruri din ţară care ne vor permite să o reconstruim", a spus el. Când a fost întrebat de ce alte "lucruri" ar avea nevoie, Trump a menţionat infrastructura ţării, menţionând că "drumurile nu se construiesc şi podurile se dărâmă". Întrebat de un jurnalist dacă operaţiunea SUA a avut legătură cu petrolul sau cu schimbarea regimului, Trump a răspuns: "Este vorba despre pacea pe Pământ".

05.01.2026, 10:21

32 de cubanezi, ucişi în atacul american asupra Venezuelei

32 de membri ai forţelor de securitate cubaneze au fost ucişi în timpul atacurilor militare americane asupra Venezuelei, a anunţat guvernul cubanez duminică. "Din cauza atacului criminal comis de guvernul Statelor Unite împotriva Republicii Bolivariene a Venezuelei, 32 de cubanezi şi-au pierdut viaţa în lupte", a anunţat guvernul într-un comunicat difuzat la televiziunea naţională.

Soldaţii ucişi, toţi membri ai Forţelor Armate Revoluţionare sau ai Ministerului de Interne cubanez, desfăşurau misiuni în Venezuela "la cererea organismelor omoloage" din această ţară, un aliat apropiat al insulei comuniste, a declarat guvernul cubanez.

05.01.2026, 10:14

Maduro va fi adus azi la tribunal. Cine îl va judeca

Fostul lider venezuelean Nicolas Maduro, în prezent încarcerat la New York, urmează să fie adus pentru prima dată în faţa unui tribunal, la ora locală 12:00 (19:00, ora României).

Acuzat în principal de narcoterorism, el va fi audiat de judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani. Numit în funcție de președintele Bill Clinton, Hellerstein este un magistrat cu o experiență vastă, cunoscut pentru gestionarea mai multor dosare de mare profil.

Departamentul de Justiție al SUA a desecretizat sâmbătă o nouă acuzație oficială împotriva lui Maduro, precum și împotriva soției și fiului său. Potrivit rechizitoriului citat de CNN, Maduro și aliații săi sunt acuzați că, acționând în interes propriu, au transformat instituțiile venezuelene într-un focar de corupție, alimentat de traficul de droguri.

Comentarii