05.01.2026, 13:47
Preşedintele Columbiei: Nici măcar Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană
Donald Trump a ameninţat iar Columbia. Preşedintele columbian, Gustavo Petro, a reacţionat spunând că nici măcar Hitler nu a îndrăznit să bombardeze o capitală sud-americană. Întrebat de un reporter dacă va exista o operaţiune militară împotriva Columbiei, Trump a răspuns: "Îmi sună bine". Sâmbătă, după intervenţia SUA în Venezuela, Trump i-a transmis lui Petro "să-şi păzească fundul" şi l-a calificat drept "un om bolnav" căruia "îi place să consume cocaină". Columbia, care se învecinează cu Venezuela, este considerată un important centru de producţie de cocaină.
Gustavo Petro a respins ameninţările şi acuzaţiile. "Numele meu (...) nu apare în dosarele instanţelor privind traficul de droguri. Încetaţi să mă mai calomniaţi, domnule Trump", a transmis Petro pe reţeaua X.
Preşedintele columbian, de stânga, este foarte critic faţă de acţiunile militare ale administraţiei Trump în regiune. El acuză Statele Unite că l-au răpit pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro "fără bază legală". Totodată, Petro a criticat Statele Unite, afirmând că sunt prima ţară care a bombardat o capitală sud-americană.
"SUA sunt prima ţară din lume care a bombardat o capitală sud-americană în toată istoria omenirii. Nici măcar (prim-ministrul israelian Benjamin) Netanyahu nu a făcut-o, nici (liderul nazist Adolf) Hitler, nici (dictatorul spaniol Francisco) Franco, nici (dictatorul portughez Antonio de Oliveira) Salazar. Ce distincţie teribilă este aceasta, pentru că sud-americanii nu o vor uita generaţii întregi", a scris Petro pe X.
Pentru preşedintele columbian, "rana va rămâne deschisă mult timp", dar "răzbunarea nu ar trebui să existe" pentru că "ucide inima". "Partenerii comerciali trebuie să se schimbe, iar America Latină trebuie să se unească, altfel va fi tratată ca o servitoare şi ca o sclavă, nu ca centrul vital al lumii. O Americă Latină cu capacitatea de a înţelege, de a face comerţ şi de a se uni cu întreaga lume. Nu privim doar spre nord, ci în toate direcţiile", a scris preşedintele într-un mesaj lung.
Totodată, Petro i-a cerut omologului său brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, să facă o alianţă care "trebuie să fie însăşi America Latină, care este în prezent bombardată". Anterior, ministrul de externe columbian, Rosa Villavicencio, şi-a exprimat "respingerea categorică, fermă şi neechivocă" faţă de declaraţiile lui Trump. Potrivit lui Villavicencio, aceste declaraţii "sunt jignitoare, inadmisibile şi profund lipsite de respect, nu numai faţă de Columbia ca stat suveran, ci şi faţă de principiile fundamentale ale ordinii internaţionale".
"Orice tentativă de discreditare personală, politică sau instituţională a şefului statului constituie o ingerinţă inacceptabilă în afacerile interne ale ţării noastre, în contradicţie deschisă cu principiile dreptului internaţional", a declarat ministrul de externe pe X.
"Columbia este o democraţie solidă, cu instituţii legitime şi o politică externă exercitată autonom, responsabil şi suveran. Aceste principii nu sunt negociabile, nu pot fi relativizate şi nu sunt supuse presiunilor externe, indiferent de originea lor", a declarat ministrul de externe de la Bogota.
Villavicencio a adăugat: "Ţara noastră cere respect. Nu acceptă stigmatizarea, descalificarea sau retorica ce urmăreşte să submineze suveranitatea sa, ordinea sa democratică sau legitimitatea autorităţilor sale." "De la Ministerul de Externe, reafirm angajamentul nostru continuu pentru un dialog serios şi constructiv cu comunitatea internaţională, dar vreau să transmit cât se poate de clar că demnitatea preşedintelui republicii, suveranitatea Columbiei şi respectul cuvenit poporului nostru nu permit ambiguităţi, concesii sau tăcere complice", a subliniat şefa diplomaţiei columbiene.