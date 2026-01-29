Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Armata şi poliţia jură loialitate şi supunere absolută preşedintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez

Militarii și polițiștii venezueleni au jurat miercuri "loialitate și supunere absolută" față de președinta interimară Delcy Rodriguez, în cadrul unei ceremonii desfășurate la complexul militar Fuerte Tiuna din Caracas, marcând un moment important pentru consolidarea puterii sale în stat, relatează AFP.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 13:52
"Jurăm loialitate şi supunere absolută". Delcy Rodriguez primeşte sprijinul armatei şi poliţiei din Venezuela - Sursa: Profimedia

La eveniment, ministrul apărării, Vladimir Padrino López, i-a înmânat lui Rodriguez bastonul simbolic al comenzii supreme a forțelor armate și sabia lui Simón Bolívar, eroul independenței Venezuelei.

"Jurăm loialitate şi supunere absolută", a declarat ministrul apărării, Vladimir Padrino Lopez.

Ministrul de interne Diosdado Cabello și-a exprimat, de asemenea, loialitatea în numele poliției, afirmând că susținerea conducerii interimare reprezintă apărarea "continuității guvernului și integrității poporului venezuelean".

Articolul continuă după reclamă

La ceremonia la care au participat peste 3.000 de militari și agenți de ordine publică, Rodriguez a fost reafirmată drept comandant suprem al Forțelor Armate Naționale Bolivariene (FANB), într-un gest simbolic de unificare a instituțiilor de forță sub conducerea sa.

Evenimentul are loc la mai bine de trei săptămâni după momentul în care președintele Nicolás Maduro a fost capturat într-o operațiune militară a Statelor Unite, un fapt care a dus la preluarea conducerii de către Rodriguez.

De la preluarea funcției, președinta interimară a început să promoveze o serie de inițiative politice, inclusiv eliberarea unora dintre prizonierii politici și semnarea unor acorduri internaționale, în timp ce se confruntă cu presiuni externe și interne în consolidarea legitimității sale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

armata venezuela delcy rodriguez
Înapoi la Homepage
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară?
Observator » Ştiri externe » Armata şi poliţia jură loialitate şi supunere absolută preşedintelui interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez