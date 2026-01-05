Momentul în care Maduro nu se poate urca în duba blindată și cade în genunchi. Părea că șchiopătează

Nicolas Maduro a fost scos din centrul de detenție din New York și dus cu elicopterul și cu un convoi militar, la un tribunal din Manhattan, unde va avea prima apariție în fața unui judecător și va fi înștiințat oficial despre acuzațiile care i se aduc. Este o procedură scurtă, dar obligatorie, care cel mai probabil va marca începutul unul proces lung. În drum spre instanță, fostul lider venezuelean, încătuşat şi îmbrăcat într-o salopetă maro, parea că șchiopătează, iar la un moment dat a avut dificultăţi în a se urca în duba blindată.

Nicolas Maduro și soția lui Cilia Flores au fost transportați luni cu elicopterul și apoi cu o dubă blindată la Tribunalul Federal din Manhattan. Convoiul militar care l-a luat pe fostul preşedinte al Venezuelei din centrul de detenție din Brooklyn a traversat mai multe străzi ale orașului, puternic păzit de numeroase mașini de poliție, până a ajuns pe un câmp, unde liderul venezuelean a fost băgat într-un elicopter cu care a fost dus la tribunal.

În drum spre instanță, fostul lider venezuelean, încătușat și îmbrăcat într-o salopetă maro și încălțări portocalii, părea că șchiopătează, iar la un moment dat a avut mari dificultăți în a urca în duba blindată. S-a pus cu greu în genunchi și chiar a trebuit să fie asistat de agenții DEA (Administrația Antidrog din SUA).

Elicopterul care îi transporta pe Maduro și pe soția sa a aterizat pe un heliport din apropierea tribunalului, unde va avea prima apariție în fața unui judecător și va fi înștiințat oficial despre acuzațiile care i se aduc.

Articolul continuă după reclamă

Ca inculpat în sistemul juridic american, Maduro beneficiază de aceleași drepturi ca orice alt acuzat, inclusiv dreptul la un proces cu jurați, cetățeni obișnuiți din New York. Totuși, situația sa rămâne una unică, explică AP. Avocații lui Maduro sunt așteptați să conteste legalitatea arestării, invocând imunitatea sa ca șef de stat suveran.

