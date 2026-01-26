Ambasador rus: Militarii venezueleni nu au ştiut să folosească rachetele în timpul operațiunii americane

Ambasadorul Rusiei în Venezuela, Serghei Melik-Bagdasarov, a declarat că armata venezueleană a lansat două rachete din sisteme antiaeriene rusești asupra trupelor americane, în timpul operațiunii care a vizat capturarea președintelui Nicolas Maduro. Potrivit acestuia, acțiunea a eșuat din cauza lipsei de pregătire a militarilor implicați, conform EFE, informează Agerpres.

"Principalul nu e să ai o mitralieră în mână, ci să ştii cum să o foloseşti", a afirmat diplomatul rus într-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24.

Şeful misiunii diplomatice ruse la Caracas a reproşat armatei venezuelene că nu dispune de o "pregătire suficientă" pentru a utiliza sistemele de apărare antiaeriană ruseşti Igla, care - potrivit lui - au eşuat în timpul operaţiunii militare americane din 3 ianuarie.

El a explicat că i s-a spus că "au fost trase cel puţin două focuri (din sistemele de apărare ruseşti) şi ambele au ratat ţinta".

Cu toate acestea, cooperarea militară între Moscova şi Caracas continuă, aceasta "nu a fost anulată", a asigurat Melik-Bagdasarov, afirmând că Rusia îşi respectă în continuare angajamentele şi că mentenanţa sistemelor de armament ruseşti în ţara latino-americană va continua.

După capturarea lui Nicolas Maduro, media internaţionale au invocat operabilitatea şi eficienţa sistemelor de apărare antiaeriană pe care Rusia le furnizase anterior Venezuelei.

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a sugerat la momentul respectiv că apărarea antiaeriană rusă s-a dovedit a fi insuficientă, întrucât bateriile S-300 şi sistemele Buk au fost neutralizate de sistemele de luptă radioelectronice.

Astfel, calitatea Kremlinului ca exportator de securitate a fost pusă la îndoială, sugerându-se că Rusia nu poate garanta apărarea regimurilor autoritare cu care este aliată

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Rusia este interesată să continue să investească în Venezuela.

"Avem mai multe proiecte pe care dorim să le continuăm", a afirmat Peskov, adăugând că Moscova "a menţinut un contact constant cu liderii venezueleni, zilnic, încă de la începutul" evenimentelor şi "o cunoaşte bine" pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez.

Rusia a comunicat anul trecut că a construit o fabrică de muniţii pentru puştile de asalt Kalaşnikov în Venezuela şi că are în curs de construire o altă fabrică de puşti de asalt în această ţară, unde mai dispune de alte uzine în industria militară.

