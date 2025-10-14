Nicolas Sarkozy, încarcerat pe 21 octombrie. E primul preşedinte dintr-o ţară UE care ajunge la închisoare

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat pe 21 octombrie la penitenciarul La Santé din Paris. Va fi plasat cel mai probabil în regim de izolare, dar în condiții de izolare din motive de securitate, potrivit Le Figaro. Pe 25 septembrie, un tribunal din Paris l-a condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru asociere de tip mafiot, în legătură cu încercarea de obținere a finanțării ilegale din partea regimului libian al lui Muammar Gaddafi pentru campania sa prezidențială din 2007. Deși Sarkozy a făcut apel, el va fi totuși încarcerat, deoarece sentința prevede executarea pedepsei cu efect imediat, fără a aștepta rezultatul apelului. Este primul președinte dintr-o țară a Uniunii Europene care ajunge la închisoare

Nicolas Sarkozy iese dintr-un vehicul la revenirea sa acasă după întâlnirea cu procurorii, 13 octombrie 2025 - Profimedia

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat începând cu data de 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de 5 ani de închisoare, a relatat luni AFP, care citează surse apropiate cazului.

Fostul lider al dreptei franceze a fost convocat luni la Parchetul Naţional Financiar (PNF). Întâlnirea cu procurorii unde i s-a comunicat această decizie a durat mai puțin de 45 de minute, relatează Le Figaro.

Sarkozy va fi cel mai probabil plasat într-un sector izolat al închisorii, însă va beneficia de un regim de detenție obișnuit, nu unul sever. Această decizie este motivată de faptul că administrația penitenciară nu dorește să riște ca fostul președinte să intre în contact cu alți deținuți, ceea ce i-ar putea pune în pericol siguranța, a explicat sursa citată.

Sarkozy a fost condamnat pentru implicare într-o conspiraţie infracţională şi va deveni primul fost şef de stat al unei ţări din Uniunea Europeană (UE) care ajunge după gratii. În regiunea pariziană, doar două centre de arest preventiv aveau un "district" aşa-zis "vulnerabil", adică unul capabil să asigure siguranţa fostului preşedinte: La Santé din Paris şi Fleury-Merogis, la sud de capitală.

Contactaţi anterior de AFP, nici avocatul lui Sarkozy, Christophe Ingrain, nici PNF nu au comentat data şi locul încarcerării sale, o premieră în istoria Republicii Franceze. La sfârşitul lui septembrie, pe lângă condamnarea la cinci ani de închisoare, din care unul cu suspendare, instanţa a decis - invocând gravitatea faptelor - şi că aplicarea sentinţei trebuie să aibă loc imediat, chiar dacă Sarkozy a făcut apel şi a respins vehement toate acuzaţiile.

El va trebui deci să ajungă la închisoare, după ce a fost găsit vinovat de participarea la o organizaţie infracţională legată de presupusa finanţare a campaniei sale electorale din 2007 de către fostul dictator libian Muammar Gaddafi. Nu s-au găsit dovezi că plăţile respective au avut într-adevăr loc, dar instanţa a reţinut că Sarkozy şi apropiaţi ai săi au încercat activ să obţină sprijin financiar de la regimul Gaddafi.

Deși Nicolas Sarkozy a făcut apel împotriva condamnării sale, el va fi totuși încarcerat deoarece instanța a emis un mandat de arestare cu efect întârziat, dar cu executare provizorie. Acest tip de mandat înseamnă că, deși condamnarea nu este definitivă, executarea pedepsei începe imediat, fără a aștepta rezultatul apelului.

