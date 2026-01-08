Antena Meniu Search
Au fost anunţate nominalizările pentru Premiile Sindicatului Actorilor din Statele Unite. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet şi Michael B. Jordan se luptă pentru premiul "Cel mai bun actor". Statuetele acordate de sindicatul american sunt un indicator pentru Oscar. Aproape de fiecare dată, laureaţii acestor premii repetă victoria şi la gala Academiei Americane de Film.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 17:53
Leonardo Dicaprio a fost nominalizat pentru premiul de cel mai bun actor pentru rolul său din filmul "O bătălie după alta".

"O bătălie după alta", încasări de peste 200 mil. de dolari

Producţia urmăreşte povestea emoţionantă a unui grup de foşti revoluţionari care sunt forţaţi să revină la viaţa haotică de altădată, pentru a o salva pe fiica unuia dintre ei.

Filmul este o satiră politică şi un fenomen de box-office, cu încasări de peste 200 de milioane de dolari. Producţia a fost nominalizată inclusiv pentru cel mai bun film al anului. Dicaprio va avea însă concurenţă pe măsură.

Chalamet şi DiCaprio, în cursa pentru premiul de cel mai bun actor

Timothée Chalamet este şi el în cursa pentru premiul de cel mai bun actor, pentru rolul său din Marty Supreme. Chalamet s-a antrenat luni de zile cu profesionişti pentru a portretiza obsesia unui tânăr pentru ping-pong.

Şi filmul de groază „Păcătoşii“ a fost aplaudat de Sindicatul Actorilor. Michael B. Jordan este în cursă pentru premiul râvnit de DiCaprio şi Chalamet.

Cu un număr de peste 160.000 de membri, Sindicatul Actorilor este considerat un "barometru" pentru Oscar. În 80% din situații, laureații acestor premii repetă victoria și la gala Academiei Americane de Film.

