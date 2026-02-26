Tragerea la sorţi Liga Campionilor: Ce meciuri am putea avea în optimi 

Vineri are loc tragerea la sorţi pentru fazele finale ale Ligii Campionilor la fotbal, microbiştii urmând să afle tabloul complet al tururilor care au mai rămas de jucat din această competiţie.

Aflăm, practic, meciurile care ar urma să se joace în faza optimilor de finală, dar şi traseele pe care le-ar avea de urmat echipele până la o eventuală calificare în finala competiţiei.

În faza optimilor de finală s-au calificat şase echipe din Anglia, Manchester City, FC Liverpool, Arsenal Londra, Chelsea Londra, Tottenham Hotspur şi Newcastle United, trei echipe din Spania, FC Barcelona, Real Madrid şi Atletico Madrid, două echipe din Germania, Bayern Munchen şi Bayer Leverkusen, şi câte o echipă din Italia, Atalanta Bergamo, Norvegia, Bodo Glimt, Portugalia, Sporting Lisabona, Turcia, Galatasaray Istanbul, şi Franţa, campioana europeană en-titre, Paris Saint Germain.

Iar împerecherea pentru optimi o ştim, deja, în mare măsură, meciurile urmând să se aleagă după sistemul:

Paris Saint Germain - FC Barcelona sau Chelsea Londra

Galatasaray Istanbul - FC Liverpool sau Tottenham Hotspur

Real Madrid - Sporting Lisabona sau Manchester City

Atalanta Bergamo - Arsenal Londra sau Bayern Munchen

Newcastle United - Chelsea Londra sau FC Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur sau FC Liverpool

Bodo Glimt - Manchester City sau Sporting Lisabona

Bayer Leverkusen - Bayern Munchen sau Arsenal Londra

Asta înseamnă că, în optimi, am putea avea meciuri de foc precum Paris Saint Germain - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City sau Atletico Madrid - FC Liverpool, am putea avea un duel 100% englezesc, Newcastle United - Chelsea Londra, am putea avea un duel 100% nemţesc, Bayer Leverkusen - Bayern Munchen, dar am putea avea şi un duel al revelaţiilor, Bodo Glimt - Sporting Lisabona.

Meciurile din faza optimilor de finală se joacă pe 10 sau 11 martie, turul, pe terenul primelor formaţii, cele care au avut nevoie de play-off pentru a se califica în optimi, şi pe 17 sau 18 martie, returul, pe terenul formaţiilor considerate cap de serie, respectiv formaţiile care s-au calificat din grupă direct în optimi.

