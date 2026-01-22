Premiile Oscar 2026. "Sinners", record istoric de nominalizări. Lista completă

Academia Americană de Film a anunţat joi nominalizările pentru Premiile Oscar 2026. Filmul "Sinners" conduce detașat, cu un record de 16 nominalizări, urmat de "One Battle after Another", cu 13. Marea surpriză a categoriei "cel mai bun film" a fost "F1", cu Brad Pitt în rolul principal.

Filmul "Sinners" a setat un record istoric, fiind nominalizat în 16 categorii. Filmul "One Battle after Another" a primit 13 nominalizări. Potrivit BBC, "F1", care îl are în rol principal pe Brad Pitt în postura unui pilot de curse revenit din retragere, este poate cea mai mare surpriză la categoria "cel mai bun film".

Nominalizările pentru Premiile Oscar 2026

Nominalizările pentru cel mai bun film

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"The Secret Agent"

"Sentimental Value"

"Sinners"

"Train Dreams"

Nominalizările pentru cea mai bună regie

Chloe Zhao - "Hamnet"

Josh Safdie - "Marty Supreme"

Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another"

Joachim Trier - "Sentimental Value"

Ryan Coogler - "Sinners"

Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol principal

Jessie Buckley - "Hamnet"

Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You"

Kate Hudson - "Song Sung Blue"

Renate Reinsve - "Sentimental Value"

Emma Stone - "Bugonia"

Nominalizările pentru cel mai bun actor în rol principal

Timothee Chalamet - "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio - "One Battle After Another"

Ethan Hawke - "Blue Moon"

Michael B. Jordan - "Sinners"

Wagner Moura - "The Secret Agent"

Nominalizările pentru cea mai bună imagine

"Frankenstein"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sinners"

"Train Dreams"

Nominalizările pentru cele mai bune efecte vizuale

"Avatar: Fire and Ash"

"F1"

"Jurassic World: Rebirth"

"The Lost Bus"

"Sinners"

Nominalizările pentru cel mai bun sunet

"F1"

"Frankenstein"

"One Battle After Another"

"Sinners"

"Sirât"

Nominalizările pentru cea mai bună scenografie

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sinners"

Nominalizările pentru cel mai bun montaj

"F1"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sentimental Value"

"Sinners"

Nominalizările pentru cel mai bun film internațional

"The Secret Agent" (Brazilia)

"It Was Just an Accident" (Franţa)

"Sentimental value" (Norvegia)

"Sirât" (Spania)

"The Voice of Hind Rajab" (Tunisia)

Nominalizările pentru cel mai bun film de animație

"Arco"

"Elio"

"KPop Demon Hunters"

"Little Amelie"

"Zootopia 2"

Nominalizările pentru cel mai bun scurtmetraj documentar

"All the Empty Rooms"

"Armed Only with a Camera"

"Children No More"

"The Devil is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

Nominalizările pentru cel mai bun film documentar

"The Alabama Solution"

"Come See Me In the Good Light"

"Cutting Through Rocks"

"Mr Nobody Against Putin"

"The Perfect Neighbor"

Nominalizările pentru cel mai bun cântec original

"Diane Warren: Relentless"

"KPop Demon Hunters"

"Sinners"

"Viva Verdi!"

"Train Drerams"

Nominalizările pentru cele mai bune costume

"Avatar: Fire and Ash"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Sinners"

Nominalizările pentru cea mai bună distribuție

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"The Secret Agent"

"Sinners"

Nominalizările pentru cel mai bun actor în rol secundar

Benicio Del Toro - "One Battle After Another"

Jacob Elordi - "Frankenstein"

Delroy Lindo - "Sinners"

Sean Penn - "One Battle After Another"

Stellan Skarsgard - "Sentimental Value"

Nominalizările pentru cel mai bun scenariu original

"Blue Moon"

"It Was Just an Accident"

"Marty Supreme"

"Sentimental Value"

"Sinners"

Nominalizările pentru cel mai bun scenariu adaptat

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"One Battle After Another"

"Train Dreams"

Nominalizările pentru cel mai bun scurtmetraj de animație

"Butterfly"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Retirement Plan"

"The Three Sisters"

Nominalizările pentru cel mai bun scurtmetraj

"Butcher's Stain"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Nominalizările pentru cea mai bună coloană sonoră originală

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"One Battle After Another"

"Sinners"

Nominalizările pentru cel mai bun machiaj și hairstyling

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Sinners"

"The Smashing Machine"

"The Ugly Stepsister"

Nominalizările pentru cea mai bună actriță în rol secundar

Elle Fanning - "Sentimental Value"

Inga Ibsdotter Lilleaas - "Sentimental Value"

Amy Madigan - "Weapons"

Wunmi Mosaku - "Sinners"

Teyana Taylor - "One Battle After Another"

Warner Bros este studioul favorit la nominalizările pentru Oscar

Succesele studioului Warner Bros, "Sinners" şi "One Battle After Another" se anunţă a fi favorite la nominalizările la Oscaruri care vor fi anunţate joi.

Cele două filme sunt favorite pentru a obţine zece nominalizări, sau chiar mai multe, de la categoria principală a celui mai bun film la cea a celui mai bun actor, trecând prin noua categorie care onorează directorii de casting.

Warner Bros este în prezent ţinta unei lupte acerbe între Paramount Skydance şi Netflix.

Dar, în ciuda dificultăţilor companiei-mamă Warner Bros. Discovery, celebrul studio a avut un an excepţional cu producţii originale, departe de sequel-urile pe care Hollywoodul le adoră.

"Sinners" ar putea fi nominalizat în mai multe categorii

"Sinners", un film de epocă despre America segregaţionistă a anilor '30, cu accente de blues şi vampiri, ar trebui să-i permită lui Michael B. Jordan, care interpretează doi gemeni mafioţi dornici să deschidă un bar clandestin, să fie nominalizat la premiul pentru Cel mai bun actor.

Filmul ar trebui să fie nominalizat şi în numeroase categorii, de la scenariu la coloana sonoră.

"Sinners" ar putea chiar să bată recordul de nominalizări pentru un singur film, deţinut de "Eve", "Titanic" şi "La La Land", care au fost nominalizate fiecare în 14 categorii, potrivit lui Clayton Davis, cronicar al revistei Variety.

Regizorul său, Ryan Coogler, care a fost deja la cârma filmului "Black Panther", ar putea atinge "o stratosferă statistică pe care niciun cineast nu a atins-o vreodată", insistă expertul.

"One Battle After Another" domină sezonul premiilor

Dar în acest sezon, filmul "One Battle After Another" (O bătălie după alta) al lui Paul Thomas Anderson domină pentru moment sezonul premiilor.

Această tragicomedie prezintă urmărirea unor foşti revoluţionari de extremă stânga de către un supremacist alb.

Leonardo DiCaprio, care interpretează rolul unui fost militant cu mintea înceţoşată de fumul de marijuana, obligat să se adune pentru a-şi salva fiica metisă, este aproape sigur că va obţine o nouă nominalizare la Oscarul pentru Cel mai bun actor - pe care l-a câştigat deja în 2016 pentru "The Revenant".

Netflix ar putea câştiga cu "Frankenstein" şi "Train Dreams"

În lupta dintre studiouri, Netflix ar trebui să iasă şi el învingător, cu nominalizări aşteptate pentru "Frankenstein" al lui Guillermo del Toro, drama istorică "Train Dreams" despre pionierii Vestului american şi fenomenul de animaţie "KPop Demon Hunters".

Printre celelalte filme care promit numeroase nominalizări se numără "Hamnet".

Această tragedie, care explorează în mod fictiv doliul lui Agnes şi William Shakespeare după moartea fiului lor, îi asigură lui Jessie Buckley o nominalizare în categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul soţiei dramaturgului britanic.

Ea ar trebui să fie însoţită de Emma Stone, vedeta ambivalentă a filmului "Bugonia", şi de actriţa norvegiană Renate Reinsve din "Sentimental Value".

Concurenţă internaţională la Premiile Oscar

Acest film norvegian face parte dintr-un trio de lungmetraje non-anglofone care pot fi nominalizate la categoria Cel mai bun film, dincolo de simpla cursă pentru Cel mai bun film internaţional.

Celelalte două sunt Palme d'Or de la Cannes "Un simple accident", regizat de disidentul iranian Jafar Panahi şi ales să reprezinte Franţa la Oscaruri, şi "The Secret Agent", al brazilianului Kleber Mendonça Filho.

Actorul Wagner Moura, care interpretează rolul unui fost universitar urmărit de asasini plătiţi sub dictatura braziliană din anii '70, ar trebui să fie nominalizat alături de Leonardo DiCaprio şi Michael B. Jordan pentru Oscarul pentru Cel mai bun actor.

Dar favoritul acestei categorii rămâne Timothée Chalamet, recent premiat cu un Glob de Aur şi un Critics Choice Award pentru rolul său de jucător de ping-pong cu ambiţii nesăţioase în "Marty Supreme".

Marea noutate din acest an este faptul că, pentru prima dată, directorii de casting vor fi recompensaţi cu o statuetă. Această nouă categorie menţine suspansul cu privire la ceea ce vor aprecia votanţii pentru a onora munca lor, efectuată înainte de producţia unui film.

Cea de-a 98-a ceremonie a premiilor Oscar va avea loc în 15 martie la Hollywood şi va fi prezentată de producătorul şi prezentatorul de televiziune american Conan O'Brien.

