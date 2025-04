A fost doar unul din cel peste 200 de proiectile lansate asupra Ucrainei, în miez de noapte. Atacul a vizat Kievul şi mai multe oraşe de pe linia frontului.

Proiectilele au provocat un adevărat infern în capitala ucraineană

Numeroase clădiri au fost distruse, altele au fost incendiate, iar zeci de locuitori au rămas îngropaţi sub dărâmături. Printre victime se află şi 6 copii.

"Nu am avut timp să ieşim, când a avut loc explozia, şi nu am mai rămas cu nimic. Casa de lângă noi a fost distrusă, totul în casa noastră a început să zboare. Nu am putut să văd nimic, sunt speriată", povesteşte un localnic.

Carnagiul a avut loc la câteva ore după ce președintele Donald Trump l-a acuzat pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski că a împiedicat un acord de pace, pentru că nu recunoaşte anexarea peninsulei Crimeea, în 2014.

"Cred că am ajuns la o înţelegere cu Rusia. Trebuie să ajungem şi la o înţelegere cu Zelenski. Am crezut că va fi mai uşor să negociez cu Zelenski. A fost mai greu decât mă aşteptam", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

SUA cer ambelor tabere să facă concesii teritoriale

În caz contrar, se vor retrage de la masa negocierilor de pace.

"Ucrainenii şi ruşii vor fi nevoiţi, împreună, să renunţe la o parte din teritoriul pe care îl deţin în prezent. Vor trebui să existe nişte schimburi teritoriale", spune JD Vance, Vicepreședinte SUA.

La scurt timp, liderul ucrainean a distribuit pe platforma X declaraţia Casei Albe de condamnare a anexării peninsulei Crimeea, din timpul primului mandat al lui Donald Trump.

"Suntem absolut siguri că partenerii noștri, în special Statele Unite, vor acționa în conformitate cu deciziile sale ferme, din trecut", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Între timp, la Moscova, Vladimir Putin le-a cerut patronilor companiilor de armament să crească producţia de drone şi blindate.

"Sunt încrezător că toate planurile de creştere a producţiei de armament în acest caz al dronelor, vor fi îndeplinite. E nevoie de acestea pe linia frontului", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Atacuri au venit şi la adresa României

Într-un interviu pentru presa franceză, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, a dat România ca exemplu negativ, pentru anularea primului tur al alegerilor prezidenţiale.

"Europenii au vrut să ne înveţe despre democraţie, aşa că au început să-l critice pe Putin. Cine a dat lecţiile? România, Franţa, Moldova!", spune Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov mai spune că războiul din Ucraina s-ar încheia imediat dacă autoritățile de la Kiev ar fi de acord să se retragă de pe teritoriile pe care Rusia le controlează acum și să renunțe la ambițiile de aderare la NATO.

