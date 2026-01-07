Preşedintele Nicuşor Dan, despre numirile conducerilor SRI şi SIE: "Am nişte nume. O să fie discuţii"

Preşedintele Nicuşor Dan a reiterat marţi seara că numirile pentru funcţiile de directori de la Serviciul Român de Informaţii şi de la Serviciul de Informaţii Externe vor fi făcute după discuţii cu partidele parlamentare, astfel încât ele să fie validate de Legislativ.

"În ceea ce priveşte şefii de servicii, pentru că preşedintele propune şi Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilităţi, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte, dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament", a precizat şeful statului, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris.

Nicuşor Dan a admis că are "nişte nume" pentru aceste desemnări.

"Am nişte oameni pe care îi am în cap şi o să fie nişte discuţii şi o să aveţi nişte nume", a spus preşedintele, conform Agerpres.

În contextul în care, în urmă cu câteva luni, el spunea că viitorii şefi ai SRI şi SIE nu vor fi din lumea politică, şeful statului a fost întrebat în conferinţa de presă dacă lucrurile s-au schimbat la acest moment. "Să le mai nuanţăm", a răspuns preşedintele.

Surse politice au precizat marţi că numirea directorilor SRI şi SIE va fi analizată "la pachet" cu şefii marilor parchete.

Conform surselor citate, pentru funcţiile de directori ai serviciilor speciale există în prezent "patru - cinci" variante. De asemenea, sursele citate au menţionat că pentru cele două servicii de informaţii sunt avute în vedere şi persoane politice.

În septembrie, preşedintele Nicuşor Dan declara că are o "listă scurtă" privind persoanele care ar putea prelua conducerea serviciilor de informaţii.

"Este o discuţie cu liderii partidelor, asta pot să vă spun. E discuţie serioasă. Tocmai din încrederea pe care o am faţă de ei, nu vreau să o deteriorez prin afirmaţii pe care le fac în spaţiul public", preciza el, într-o emisiune televizată.

Şeful statului a menţionat de mai multe ori că discuţiile privind conducerile SRI şi SIE se desfăşoară "în cadru restrâns".

"România are nevoie de stabilitate, nu suntem în situaţia în care să facem un joc din asta: eu cumva să propun, Parlamentul să respingă, eu să acuz Parlamentul, ei să mă acuze pe mine. Asta în mod cert nu se va întâmpla", spunea Nicuşor Dan, tot în septembrie, în cadrul unei ediţii speciale Observator.

Întrebat la acea vreme ce fel de oameni şi-ar dori în aceste poziţii, Nicuşor Dan răspundea: "Nişte oameni care să aibă experienţă de viaţă, care să fie capabili să coordoneze mulţi oameni şi care să aibă o abilitate politică de a se mişca între foarte multe interese, multe legitime".

