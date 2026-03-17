Noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a reuşit să evite moartea "la câteva secunde"

Noul lider suprem al Iranului a reuşit să evite moartea la doar câteva secunde după ce rachetele americane/israeliene i-au bombardat casa, conform unei înregistrări audio.

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis Ali Khamenei, a fost numit înlocuitorul fostului lider al regimului, dar noul lider suprem nu a mai fost văzut de săptămâni întregi. Mojtaba a fost ținta aceluiași atac care i-a ucis tatăl și alți membri ai regimului, dar a evitat atacul mortal cu câteva momente.

Secvenţa audio ar fi dezvăluit că noul lider a evitat moartea pentru că a ieșit "să facă ceva" în timp ce familia sa era adunată la casă în jurul orei 09:00 pentru Ramadan.

O înregistrare scursă de la șeful protocolului pentru acum decedat Ali Khamenei, Mazaher Hosseini, a reamintit o relatare despre atacul care a zguduit elita politică a Iranului.

Într-o înregistrare în care Hosseini vorbește cu clerici și lideri politici înalți, obținută de Telegraph, el a spus: "Voința lui Dumnezeu a fost ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă. Era afară și se îndrepta sus când au lovit clădirea cu o rachetă. Soția sa, doamna Haddad, a fost martirizată instantaneu".

Mojtaba locuia în complexul din Teheran cu tatăl său, iar locul includea și casele celorlalți copii ai lui Khamenei. Hosseini a susținut că mai multe locații au fost bombardate în același timp.

În înregistrare, el a adăugat: "Acești diavoli au considerat mai multe locații din complexul de birouri să lovească – una dintre ele era locul liderului suprem. Au lovit acea locație cu trei rachete".

El a spus că locuința lui Mojtaba Khamenei, la un etaj superior, a fost lovită, precum și reședința de sub care aparținea cumnatului său. El a mai spus că rachetele sunt atât de puternice încât i-au tăiat "în jumătate" capul cumnatului lui Ali Khamanei.

Hosseini a mai susținut că noul lider suprem a suferit o rănire la picior în timpul atacului, dar soția și fiul său au fost uciși. În ciuda acestui fapt, zvonurile despre noul lider au răscolit pe tot globul, deoarece nu a apărut în public sau într-o înregistrare video de la loviturile mortale.

Informaţiile de săptămâna trecută sugerau că noul lider suprem era în comă în urma atacului și își pierduse cel puțin un picior. S-a mai susținut că Mojtaba Khamenei a suferit leziuni grave ale stomacului sau ficatului.

Un alt raport din acest weekend a susținut că noul lider suprem a fost transportat cu avionul la Moscova pentru o operație la picioare, care a fost "oferită personal de Putin". El ar fi fost supus unei operaţii "de succes" la unul dintre palatele prezidențiale ale lui Putin, potrivit ziarului kuweitian Al-Jarida.

