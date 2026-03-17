Noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a reuşit să evite moartea "la câteva secunde"

Noul lider suprem al Iranului a reuşit să evite moartea la doar câteva secunde după ce rachetele americane/israeliene i-au bombardat casa, conform unei înregistrări audio.

de Redactia Observator

la 17.03.2026 , 07:49
Noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a reuşit să evite moartea "la câteva secunde" Noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a reuşit să evite moartea "la câteva secunde" - Profimedia

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului ucis Ali Khamenei, a fost numit înlocuitorul fostului lider al regimului, dar noul lider suprem nu a mai fost văzut de săptămâni întregi. Mojtaba a fost ținta aceluiași atac care i-a ucis tatăl și alți membri ai regimului, dar a evitat atacul mortal cu câteva momente.

Secvenţa audio ar fi dezvăluit că noul lider a evitat moartea pentru că a ieșit "să facă ceva" în timp ce familia sa era adunată la casă în jurul orei 09:00 pentru Ramadan.

O înregistrare scursă de la șeful protocolului pentru acum decedat Ali Khamenei, Mazaher Hosseini, a reamintit o relatare despre atacul care a zguduit elita politică a Iranului.

Articolul continuă după reclamă

Într-o înregistrare în care Hosseini vorbește cu clerici și lideri politici înalți, obținută de Telegraph, el a spus: "Voința lui Dumnezeu a fost ca Mojtaba să iasă în curte să facă ceva și apoi să se întoarcă. Era afară și se îndrepta sus când au lovit clădirea cu o rachetă. Soția sa, doamna Haddad, a fost martirizată instantaneu".

Mojtaba locuia în complexul din Teheran cu tatăl său, iar locul includea și casele celorlalți copii ai lui Khamenei. Hosseini a susținut că mai multe locații au fost bombardate în același timp.

În înregistrare, el a adăugat: "Acești diavoli au considerat mai multe locații din complexul de birouri să lovească – una dintre ele era locul liderului suprem. Au lovit acea locație cu trei rachete".

El a spus că locuința lui Mojtaba Khamenei, la un etaj superior, a fost lovită, precum și reședința de sub care aparținea cumnatului său. El a mai spus că rachetele sunt atât de puternice încât i-au tăiat "în jumătate" capul cumnatului lui Ali Khamanei.

Hosseini a mai susținut că noul lider suprem a suferit o rănire la picior în timpul atacului, dar soția și fiul său au fost uciși. În ciuda acestui fapt, zvonurile despre noul lider au răscolit pe tot globul, deoarece nu a apărut în public sau într-o înregistrare video de la loviturile mortale.

Informaţiile de săptămâna trecută sugerau că noul lider suprem era în comă în urma atacului și își pierduse cel puțin un picior. S-a mai susținut că Mojtaba Khamenei a suferit leziuni grave ale stomacului sau ficatului.

Un alt raport din acest weekend a susținut că noul lider suprem a fost transportat cu avionul la Moscova pentru o operație la picioare, care a fost "oferită personal de Putin". El ar fi fost supus unei operaţii "de succes" la unul dintre palatele prezidențiale ale lui Putin, potrivit ziarului kuweitian Al-Jarida.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran mojtaba khamenei ali khamenei palat atac
Înapoi la Homepage
Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Diferenţa uriaşă de vârstă dintre Diana Şucu şi patronul Rapidului, Dan Şucu. Cum s-au cunoscut cei doi
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
Ce înseamnă "clock it", trendul care a creat isterie pe TikTok. Cine este femeia din România care a dat startul
Comentarii


Întrebarea zilei
Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori?
Observator » Ştiri externe » Noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei a reuşit să evite moartea "la câteva secunde"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.