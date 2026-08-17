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Noul premier britanic, păcălit de un impostor. Credea că schimbă SMS-uri cu șefa de cabinet a lui Trump

Noul premier britanic, păcălit de un impostor. Credea că schimbă SMS-uri cu șefa de cabinet a lui Trump Premierul Marii Britanii, Andy Burnham. 15 august 2026 - ProfiMedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 17.08.2026, 18:02 | Modificat la 17.08.2026, 18:03

Noul premier britanic Andy Burnham, care s-a instalat la 20 iulie la numărul 10 pe Downing Street, a făcut schimb de mesaje cu o persoană care s-a dat drept șefa de cabinet a președintelui american Donald Trump, Susie Wiles, scrie Politico.

Andy Burnham a comunicat cu impostorul, "după care şi-a dat seama că acest contact nu era legitim". Şeful Guvernului britanic şi impostorul au schimbat însă câteva mesaje, dezvăluie Politico, potrivit News.ro. 

Impostorul a vizat telefonul personal al noul premier şi nu telefonul de serviciu.

Potrivit unor surse citate de BBC, nu s-a schimbat "niciun mesaj semnificativ", iar aceste SMS-uri au fost "semnalate rapid autorităţilor competente". Downing Street a refuzat să comenteze această falie de securitate.

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Ambasada Regatului Unit la Washington a informat Casa Albă care nu a făcut, la rândul său, declaraţii pe această temă.

Linia telefonică a şefei de cabinet, piratată în mai 2025

În mai 2025, linia telefonică a şefei de cabinet a preşedintelui amercian a fost piratată. Mai multe persoane i-au folosit atunci agenda pentru a transmite mesaje mai multor oficiali americani de rang înalt.

Poliţia federală americană (FBI) a deschis o anchetă cu privire la acest incident.

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Fostul premier conservator David Cameron (200-2016) a fost şi el ţinta unui astfel de atac. El a fost victima unei farse telefonice a unei persoane care i-a uzurpat identitatea preşedintelui de atunci al Ucrainei, Petro Poroşenko.

Redactia Observator
Redactia Observator
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