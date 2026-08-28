Noul şef al Consiliului de Securitate din Iran ameninţă că-l va trimite "în iad" pe Netanyahu
Noul numitul şef al Consiliului Naţional de Securitate al Iranului, Mohsen Rezaee, a ameninţat că-l va trimite pe Benjamin Netanyahu, "prim-ministrul regimului sionist, în iad", relatează dpa.
Într-un interviu televizat de joi seară, Rezaee a respins de asemenea informaţiile că Iranul a plănuit să-l ucidă pe Barron Trump, unul dintre fiii preşedintelui american, pretinzând că Netanyahu a încercat să-l sperie pe Donald Trump, răspândind informaţii false.
De fapt, notează dpa, un post de televiziune iranian a difuzat un videoclip în urmă cu câteva zile care se intitula: "Unde poate fi ucis Barron Trump?".
Mohsen Rezaee a fost numit în această funcţie importantă la începutul lui august. El este perceput drept adept al unei linii dure şi un sceptic în privinţa negocierilor cu SUA.
El şi-a început cariera în Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice la începutul războiului iraniano-irakian din anii 1980 - 1988 şi a devenit apoi comandant al acestei forţe.