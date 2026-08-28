Licitaţia olandeză pentru meciul cu FCSB. Modul inedit prin care Dinamo vinde biletele la derby
Dinamo a ales o metodă inedită de a vinde biletele pentru derby-ul cu FCSB. Conducerea lui Dinamo a optat pentru licitaţia olandeză, o metodă cunoscută în Vest, dar încă insuficient de populară în fotbalul românesc.
Derby-ul programat pe 5 septembrie se va disputa pe "Arcul de Triumf", o arenă cu o capacitate mică pentru un asemenea meci. Stadionul are doar 8.207, dar din acestea se vor mai reduce o parte pentru că nu vor fi vândute bilete în peluză.
Ce presupune licitaţia olandeză
Dinamo va vinde 2.200 de tichete prin metoda licitaţiei olandeze, biletele urmând a fi înmânate de conducere şefilor de galerie care se vor ocupa de distribuirea lor. Licitaţia olandeză presupune în scoaterea la vânzare a biletelor la preţuri de 5 ori mai mari faţă de costul obişnuit, urmând ca preţul să scadă progresiv în fiecare zi ajungând ca în ziua meciului să aibă un preţ normal.
Clubul Dinamo a ales această variantă pentru că disputarea derby-ul cu FCSB pe Arcul de Triumf va produce o pierdere de 300.000 de euro. Astfel, conducerea vrea să minimalizeze pierderile cu ajutorul supoterilor.