Nvidia îşi caută un nou CEO. Cine este Rene Haas, principalul favorit să-i ia locul lui Jensen Haung

Consiliul de administraţie al Nvidia l-a contactat pe Rene Haas, directorul general al producătorului britanic de tehnologie pentru cipuri Arm Holdings, în cadrul căutării unui posibil succesor al lui Jensen Huang, care a demisionat joi de la conducerea companiei americane, a relatat vineri Financial Times, citând persoane familiarizate cu situaţia, transmite Reuters.

Huang a părăsit conducerea Nvidia în urma dezvăluirilor privind relaţiile sale extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată de legături cu serviciile de spionaj chineze. Plecarea sa neaşteptată a declanşat o criză la cel mai valoros producător de cipuri din lume şi a provocat îngrijorări în industria inteligenţei artificiale, în dezvoltarea căreia Nvidia a avut un rol esenţial.

Potrivit Financial Times, Rene Haas se numără printre mai mulţi candidaţi analizaţi pentru preluarea conducerii Nvidia. Nu există însă nicio garanţie că acesta va primi o ofertă oficială sau că ar accepta funcţia, în cazul în care i-ar fi propusă.

Arm Holdings a refuzat să comenteze informaţiile, iar Nvidia nu a răspuns imediat solicitării Reuters. Agenţia de presă a precizat că nu a putut verifica independent informaţiile publicate de Financial Times.

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Pe piaţa bursieră, acţiunile Arm listate în Statele Unite şi-au redus pierderile după apariţia informaţiei, dar continuau să înregistreze un declin de peste 5%. Titlurile Nvidia erau în scădere cu peste 3%, pe fondul incertitudinilor privind viitoarea conducere a companiei.