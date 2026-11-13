Un mesaj de concediere vechi de aproximativ 200 de ani, scris de mână pe o țiglă de acoperiș, a fost descoperit într-un depozit de materiale de construcții recuperate, potrivit BBC.

Mesaj de concediere vechi de 200 de ani, găsit întâmplător pe o țiglă. Ce i-a scris șeful unui muncitor - Cawarden Reclaim

Țigla, care îl informa pe un presupus muncitor din industria ceramicii din secolul al XIX-lea că serviciile sale nu mai erau necesare, a fost găsită la Cawarden Reclaim, în Rugeley, comitatul Staffordshire.

Mesajul fusese scris în lutul moale înainte ca țigla de tip Staffordshire Blue să fie arsă și conține următorul text: "Prin prezenta, te concediez, John Lewis, din serviciul meu. Thomas Austin"

Cercetările au identificat o companie numită Thomas Austin Brick & Tile Makers, cu sediul în Clay Hills, Stoke-on-Trent, în anul 1820, care ar putea fi firma la care face referire inscripția, potrivit reprezentanților companiei care a făcut descoperirea.

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Cum a fost descoperit mesajul

"Ne uitam prin materiale și pur și simplu am dat peste această țiglă", a povestit Adam Giles, directorul general al companiei.

Acesta a spus că a adus țigla înapoi în depozit, a curățat-o puțin și și-a dat imediat seama că ar putea avea o semnificație istorică. Reprezentanții companiei au precizat că numele, locul și perioada istorică sugerează o posibilă legătură fascinantă, dar au recunoscut că nu pot confirma cu certitudine că este vorba despre aceeași persoană.

"Dacă este aceeași persoană (n.r. Thomas Austin), este posibil să fi descoperit nu doar o frântură din viața profesională a cuiva de la începutul secolului al XIX-lea, ci și o legătură cu oamenii care au fabricat materialele de construcție ce au supraviețuit până în zilele noastre", a declarat Giles.

"Găsim destul de des urme de labe ale animalelor și amprente de încălțăminte veche, lăsate atunci când acestea treceau peste lut înainte ca materialul să fie ars. Asemenea urme se întâlnesc, dar foarte rar vezi un text scris de mână pe o țiglă. Este ceva foarte neobișnuit, extrem de rar", a explicat el.

După realizarea inscripției, lutul a fost ars pentru a obține țigla finită, care a fost apoi utilizată în scopul pentru care fusese fabricată.

"Ceea ce este remarcabil este faptul că cineva și-a dat osteneala să scrie acel mesaj pe spatele lutului înainte de ardere, după care țigla a fost arsă și folosită exact în scopul pentru care fusese concepută", a adăugat Giles.

Compania a precizat că astfel de obiecte interesante sunt descoperite din când în când, iar atunci când sunt găsite, sunt puse deoparte și conservate. În cele din urmă, acestea urmează să fie expuse în zona de recepție a companiei, pe un perete dedicat descoperirilor neobișnuite.