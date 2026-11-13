Tinerii absolvenți care obțin nota maximă la facultate ar putea primi un sprijin financiar de până la 30.000 de euro dacă aleg să rămână în Sicilia după terminarea studiilor. Guvernul regional condus de Renato Schifani propune acordarea unui bonus destinat absolvenților cu media 110 și mențiunea "cu laudă", în încercarea de a limita plecarea tinerilor cu studii superioare către alte regiuni ale Italiei sau în străinătate.

O regiune europeană oferă un bonus de 30.000 de euro tinerilor care termină facultatea, cu o condiție - Sursa: Profimedia

Programul prevede acordarea a 10.000 de euro pe an, timp de trei ani

Programul, intitulat "Giovani talenti Sicili", prevede acordarea a 10.000 de euro pe an, timp de trei ani, ceea ce înseamnă un sprijin total de 30.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Una dintre condițiile principale este ca tinerii să își păstreze rezidența în Sicilia pe întreaga perioadă de trei ani, scrie publicaţia Studenti.

Propunerea face parte din proiectul legii bugetului regional pentru perioada 2027-2029, aprobat de guvernul regional în ședința din 10 noiembrie 2026. Măsura nu este însă încă în vigoare. Proiectul trebuie să primească aprobarea Adunării Regionale Siciliene înainte ca programul să poată deveni operațional.

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Programul se adresează elevilor absolvenţilor cei mai merituoşi

Programul "Giovani talenti Sicilia" se adresează absolvenților considerați cei mai merituoși ai universităților din regiune. Potrivit informațiilor prezentate până acum, criteriul principal de eligibilitate este obținerea notei 110 cu distincția "cu laudă", cea mai înaltă calificare acordată la absolvirea unei facultăți în sistemul universitar italian.

O altă condiție esențială este menținerea rezidenței în Sicilia timp de trei ani. Prin această cerință, autoritățile regionale urmăresc să îi încurajeze pe tineri să își construiască viitorul profesional în regiunea în care au studiat, în loc să plece în căutarea unor oportunități în alte zone ale Italiei sau în străinătate.

Există însă mai multe aspecte care nu au fost încă stabilite. Nu se știe dacă vor putea beneficia de acest ajutor și persoanele care au absolvit facultatea în anii anteriori, dacă va exista o limită de vârstă sau dacă vor fi introduse și alte criterii de selecție. Aceste detalii urmează să fie clarificate înainte de deschiderea înscrierilor.

Sprijinul financiar propus de autoritățile siciliene este de 30.000 de euro pentru fiecare beneficiar, sumă care va fi distribuită pe parcursul a trei ani. Astfel, tinerii eligibili ar urma să primească 10.000 de euro anual.

Potrivit informațiilor publicate de Il Quotidiano, ajutorul ar urma să fie acordat sub formă de finanțare nerambursabilă, fără obligația de a prezenta documente justificative pentru fiecare cheltuială. Cu alte cuvinte, beneficiarii ar putea utiliza banii în funcție de propriile nevoi, fără să fie nevoiți să demonstreze în detaliu modul în care au fost cheltuiți.

Sumele ar putea fi folosite pentru deschiderea unui cabinet profesional, înființarea unei afaceri sau acoperirea cheltuielilor din primii ani de activitate. Inițiativa urmărește să îi sprijine pe absolvenții care își doresc să lucreze în Sicilia, dar întâmpină dificultăți în găsirea unor oportunități profesionale.

Pentru finanțarea programului, guvernul regional a prevăzut un buget de 10 milioane de euro anual, în perioada 2027-2029. În total, fondurile alocate inițiativei ar urma să ajungă la 30 de milioane de euro.

De ce oferă Sicilia 30.000 de euro tinerilor cu rezultate foarte bune la facultate

Prin această inițiativă, autoritățile regionale încearcă să combată plecarea absolvenților și pierderea specialiștilor formați în universitățile din Sicilia. Mulți tineri aleg să se mute în alte regiuni italiene sau în străinătate după terminarea studiilor, în speranța că vor găsi locuri de muncă mai bine plătite și perspective profesionale mai bune.

Bonusul „Giovani talenti Sicilia” este gândit ca un stimulent financiar pentru cei care decid să rămână în regiune. Autoritățile își propun să încurajeze dezvoltarea unor activități profesionale și antreprenoriale și să păstreze în Sicilia competențele dobândite de tineri în timpul facultății.

Măsura face parte din planul regional pentru perioada 2027-2029, care include și alte investiții în educație și în infrastructura universitară. Printre acestea se numără alocarea a 10 milioane de euro anual pentru contribuții destinate reducerii dobânzilor la împrumuturile contractate de universități, în vederea modernizării și reabilitării spațiilor universitare.

Prin aceste investiții, administrația regională urmărește atât îmbunătățirea condițiilor de studiu, cât și crearea unor oportunități care să îi determine pe absolvenți să își construiască viitorul în Sicilia.

În acest moment, bonusul de 30.000 de euro nu poate fi solicitat. Proiectul a primit aprobarea inițială din partea guvernului regional la 10 noiembrie 2026, însă trebuie să fie analizat și aprobat de Adunarea Regională Siciliană pentru a putea fi pus în aplicare.

Abia după adoptarea definitivă a legii vor putea fi stabilite procedura de înscriere, termenele-limită și eventualele criterii suplimentare pentru selectarea beneficiarilor. Deocamdată, nu există formulare oficiale și nici o platformă prin intermediul căreia tinerii să poată trimite solicitările.