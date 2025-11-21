NYP: Planul de pace în Ucraina oprește judecarea crimelor de război. Ucrainenii au dat "feedback pozitiv"

Planul de pace în 28 de puncte din Ucraina, propus de Donald Trump, care prevede că Ucraina ar trebui să renunțe la o parte din teritorii și să își reducă armata, a primit un "feedback pozitiv" din partea secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, dezvăluie publicația americană New York Post.

Planul de pace în 28 de puncte, care nu a fost acceptat public nici de Kiev, nici de Moscova, reprezintă cea mai detaliată imagine de până acum a modului în care Washingtonul preconizează sfârșitul războiului și a fost construit după săptămâni de consultări între emisarul special american Steve Witkoff și rușii, respectiv ucrainenii, relatează The New York Post, citând înalţi oficiali amercani.

Aceștia au afirmat că au primit un "feedback pozitiv" din partea secretarului Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, în timpul discuțiilor purtate recent cu Witkoff la Miami, dar au evitat să spună dacă Kievul a aprobat oficial acordul. "Planul a fost redactat imediat după discuțiile cu unul dintre cei mai importanți membri ai administrației Zelenski, Umerov. Așadar, Umerov a fost de acord cu majoritatea aspectelor din acest plan și a adus câteva modificări, pe care le-am inclus și le-am prezentat președintelui Zelenski", a declarat unul dintre oficiali.

"Nu vreau să spun că Kievul a fost complet de acord și este gata să-l semneze. Dar au acceptat majoritatea punctelor din plan", a adăugat sursa citată.

Una dintre prevederile cele mai explozive din punct de vedere politic, scrie New York Post, solicită amnistie totală pentru toate părțile implicate în acțiuni din timpul războiului. Practic, nu se vor putea judeca, de exemplu, crimele de război. Această prevedere, a declarat unul dintre oficialii de rang înalt de la Casa Albă, a fost propusă de Kiev. Anterior, partea ucraineană declarase că "Ucraina va efectua un audit complet al tuturor ajutoarelor primite și va crea un mecanism legal pentru a recupera eventualele erori identificate și pentru a-i pedepsi pe cei care au profitat ilegal de pe urma războiului".

Rustem Umerov a negat ulterior că ar fi "aprobat" noul "acord de pace" propus de SUA, subliniind într-o postare pe rețelele sociale că autoritățile ucrainene analizează cu atenție propunerile partenerilor. "Nu am exprimat nicio evaluare și, cu atât mai puțin, nu am aprobat vreun punct al acestui acord. Nu intră în atribuțiile mele și nu corespunde procedurii", a precizat el.

