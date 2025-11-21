Textul integral al planului de pace al lui Trump: Ucraina cedează teritoriu, primește garanții în stil NATO

Planul în 28 de puncte propus de președintele Trump pentru pacea în Ucraina ar forța Kievul să cedeze teritorii suplimentare în estul țării, să limiteze dimensiunea armatei și să accepte că nu va adera niciodată la NATO. Textul integral al planului de armistițiu în Ucraina, negociat de președintele american Donald Trump cu Rusia, a fost făcut public joi noapte de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat ulterior de publicațiile americane The Wall Street Journal și Axios.

Planul SUA pentru Ucraina include garanții de securitate echivalente cu cele ale NATO, potrivit unui oficial american. Orice viitor atac armat "semnificativ, deliberat și susținut" al Rusiei împotriva Ucrainei va declanșa un răspuns din partea Statelor Unite și a aliaților săi, ar scrie în document, precizează Axios.

Un oficial american a declarat joi că planul SUA pentru Ucraina include garanții de securitate pentru Kiev echivalente cu cele ale NATO în cazul unui viitor atac, confirmând zvonurile anterioare, potrivit Le Figaro.

Conform informațiilor de la publicația media americană Axios, orice viitor atac armat „semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei împotriva Ucrainei va declanșa un răspuns din partea Statelor Unite și a aliaților săi, inclusiv un răspuns militar.

Administrația Trump negociază cu oficiali ruși planul despre care unii au spus care ar echivala cu o capitulare a Ucrainei.

Propunerea în 28 de puncte, care a fost redactată fără implicarea Ucrainei, reflectă cererile maximaliste pe care Kremlinul le-a tot formulat pe parcursul războiului.

Ce prevede planul propus de Trump pentru Ucraina

Pe lângă concesiile teritoriale cerute Ucrainei, documentul prevede o "reacție militară decisivă și coordonată" în cazul unor noi incursiuni rusești pe teritoriul ţării. Nu se precizează ce rol ar avea SUA într-o astfel de reacție.

Planul conține și componente economice: o parte din activele rusești înghețate ar urma să fie folosite pentru reconstrucția Ucrainei, sancțiunile impuse Rusiei ar fi ridicate, iar SUA și Rusia ar urma să colaboreze pe termen lung în domenii precum inteligența artificială și mineritul. De asemenea, Rusia ar urma să revină în G8.

Toate părțile implicate ar fi graţiate pentru acțiunile din timpul războiului, cel mai probabil, însemnând că oficialii și soldații ruși nu ar putea fi urmăriți penal pentru crime de război.

Planul prevede și organizarea de alegeri în Ucraina în termen de 100 de zile de la semnarea unui acord. Zelenski a declarat pentru Axios, în septembrie, că își dorește organizarea de alegeri după instaurarea unui armistițiu.

Planul integral pentru Ucraina

1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2. Se va încheia un acord de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile ultimilor 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3.Se așteaptă ca Rusia să nu mai invadeze alte țări vecine și ca NATO să nu se mai extindă.

4.Va avea loc un dialog între Rusia și NATO, mediat de SUA, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții de detensionare pentru a asigura securitatea globală și a spori oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică.

5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile, inclusiv din partea SUA, prima astfel de garanție oficial propusă în cadrul acestor discuții.

6. Dimensiunea forțelor armate ale Ucrainei va fi limitată la 600.000 de persoane (în prezent armata are 800.000–850.000).

7. Ucraina acceptă să înscrie în Constituţia sa că nu va adera la NATO, iar NATO acceptă să includă în statutul său o dispoziţie potrivit căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

8. NATO va accepta să nu staționeze trupe în Ucraina.

9. Avioane de luptă europene vor fi staționate în Polonia.

10. Garanția SUA:

SUA va primi compensații pentru garanții;

Dacă Ucraina invadează Rusia, pierde garanția;

Dacă Rusia invadează Ucraina, în plus faţă de reacţia militară coordonată, vor fi reinstaurate sancțiunile globale, recunoașterile teritoriale și beneficiile acordului vor fi anulate;

Dacă Ucraina lansează rachete nejustificat spre Moscova sau Sankt Petersburg, garanția se anulează.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE şi va beneficia de acces preferenţial pe termen scurt la piaţa europeană în timp ce această chestiune este analizată.

12. Un pachet global de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei include, dar nu se limitează la:

Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creştere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date şi inteligenţă artificială;

Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza şi opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele şi instalaţiile de stocare;

Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război în vederea restaurării, reconstrucţiei şi modernizării oraşelor şi zonelor rezidenţiale;

Dezvoltare urbană și a infrastructurii;

Extracția de minerale şi resurse naturale;

Banca Mondială va elabora un pachet special de finanţare pentru a accelera aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

Ridicarea treptată a sancțiunilor, în funcţie de caz;

Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltare reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extragere a metalelor rare din zona arctică și alte oportunități corporative reciproc avantajoase.

Revenirea Rusiei în G8.

14. Fondurile rusești înghețate:

100 miliarde USD vor fi investite în reconstrucția Ucrainei (conduse de SUA);

SUA va primi 50% din profiturile obţinute din această operaţiune;

Europa va contribui cu alți 100 miliarde USD. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma disponibilă pentru investiții în reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate. Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA–Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune, pentru a crea un stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

15. Se va înfiinţa un grup de lucru comun american-rus pe probleme de securitate pentru a promova şi asigura respectarea tuturor prevederilor prezentului acord.

16. Rusia va înscrie în lege politica de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite şi Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea şi controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.

18. Ucraina va rămâne stat non-nuclear, conform Tratatului de Neproliferare.

19. Centrala nucleară de la Zaporojie va fi pusă în funcţiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia şi Ucraina - 50:50.

20. Ambele ţări se angajează să pună în aplicare programe educaţionale în şcoli şi în societate, menite să promoveze înţelegerea şi toleranţa faţă de diferite culturi şi să elimine rasismul şi prejudecăţile:

Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice;

Drepturi egale pentru media și educație în ucraineană și rusă;

Interzicerea activităților și ideologiilor naziste.

21. Teritorii:

Crimeea, Lugansk și Donețk vor fi recunoscute de facto ca rusești, inclusiv de către SUA;

În Herson şi Zaporijie teritoriile vor fi îngheţate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoaşterea de facto de-a lungul liniei de contact;

Rusia va renunța la alte teritorii ocupate în afara celor cinci regiuni;

Forţele ucrainene se vor retrage din partea din regiunea Doneţk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră şi demilitarizată, recunoscută internaţional ca teritoriu aparţinând Federaţiei Ruse. Forţele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După convenirea asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federaţia Rusă, cât şi Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forţă. Nicio garanţie de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să folosească Niprul pentru activităţi comerciale și se va asigura transportul cerealelor prin Marea Neagră.

24. Se va înfiinţa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

Toţi prizonierii şi cadavrele rămase vor fi schimbate pe baza principiului "toţi pentru toţi";

Revenirea civililor reținuți și a copiilor;

Reunificarea familiilor;

Măsuri pentru sprijinirea victimelor.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părţile implicate în acest conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acţiunile lor din timpul războiului şi vor conveni să nu formuleze pretenţii şi să nu ia în considerare plângeri în viitor.

27. Acordul va fi obligatoriu din punct de vedere legal și monitorizat de un Consiliu al Păcii condus de Donald Trump. Se vor aplica sancțiuni în caz de încălcare.

28. După semnarea memorandumului de toate părțile, încetarea focului intră imediat în vigoare, iar părțile se retrag în punctele convenite pentru începerea aplicării acordului.

