Tragedie într-o localitate din județul Suceava. O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost găsită carbonizată, după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a distrus complet casa, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. De asemenea, o a doua locuință a fost afectată parțial. Potrivit primelor cercetări, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

O adolescentă în vârstă de 15 ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu izbucnit miercuri seară la o locuință din localitatea Ilișești, județul Suceava.

La fața locului au intervenit pompierii militari, împreună cu lucrători ai serviciilor voluntare pentru situații de urgență din Ilișești și Ciprian Porumbescu, cu cinci autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava.

Incendiul a fost localizat și lichidat de echipele de intervenție, însă în interiorul locuinței a fost descoperit trupul carbonizat al unei fete de 15 ani.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit ISU Suceava, casa în care a izbucnit incendiul a fost distrusă în totalitate, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Flăcările au afectat și o a doua locuință aflată pe aceeași proprietate, însă pompierii au reușit să limiteze propagarea incendiului și să salveze restul construcției și bunurile din interior.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.