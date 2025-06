O femeie din UK a călătorit singură în 70 de ţări. Locul unde n-ar vrea să se mai întoarcă: "Înfricoşător"

Liz Parry, expertă în relaţii publice şi fondatoarea unei firme de PR, şi-a început aventurile pe când avea 30 de ani, iar atunci a reuşit să viziteze 70 de ţări de pe întreg mapamondul. Prima experienţă a fost în America de Sud, unde a stat timp de o lună alături de o familie din Peru. Ea a plecat atunci cu un grup de turişti într-o excursie organizată, fapt ce i-a limitat posibilităţile de explorare. De atunci, a decis că va călători singură, pe cont propriu.

Singurele ţări pe care nu le-ar mai vizita

Parry spune că cele mai frumoase ţări prin care a trecut sunt Columbia şi Marocul. "Din păcate, Columbia este foarte prost înţeleasă și are o reputație nedreaptă. Însă, este o ţară fabuloasă, cu o cultură uimitoare. Marocul este și el incredibil. Dacă ai răbdare să înțelegi cultura locală, poți avea parte de o experienţă incredibilă", a declarat Parry pentru DailyMail.

Femeia a nominalizat şi două locuri pe care nu le-ar mai vizita niciodată. "Cel mai înfricoşător loc a fost Caracas. Energia era una negativă. Am intrat în camera de hotel și nici nu am mai ieșit. Am comandat mâncare în cameră și am mâncat acolo. Nu am vrut să explorez nimic. Am stat o noapte și am plecat cât am putut de repede", a declarat Parry. Al doilea loc este Lituania, ţară în care a fost şocată de modul haotic în care se circulă pe şosele.

