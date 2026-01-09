Este alertă în Marea Britanie din cauza furtunii Goretti! Meteorologii au emis o avertizare de Cod roşu, iar rafalele au ajuns în unele zone chiar şi până la 160 de kilometri pe oră! Pe aeroportul din Birmingham au fost anulate mai multe zboruri din cauza ninsorilor abundente. Şi în Italia au fost probleme, dar din cauza gerului. Temperaturile au coborât până la minus 23 de grade Celsius.

"Este cod roşu! Practic, e un pericol major pentru viaţă în unele zone din vestul Cornwalului. În Newquay, vântul atinge chiar şi 160 de kilometri pe oră, iar în multe locuri sunt pene de curent, inundaţii şi drumuri blocate", a declarat Stephen Murphy, reporter Sky News.

Furtuna Goretti a lovit cu o forţă uriaşă Marea Britanie. Ministerul român al Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care intenţionează să meargă sau se află în Regat. Transportul feroviar şi aerian vor fi afectate.

Şi în Italia, un val de ger năprasnic a cuprins ţara. Temperaturile au coborât până la minus 23 de grade Celsius în zona Marcesina din provincia Vicenza. Meteorologii spun că nu a mai fost atât de frig de cel puţin 10 ani. Sudul şi nordul ţării au fost acoperite de zăpadă, iar în Emilia-Romagna traficul a fost perturbat. Mai multe şcoli au fost închise.

Articolul continuă după reclamă

Probleme au fost şi în Turcia! O furtună severă, însoţită de vânt puternic, a provocat pagube semnificative în Istanbul şi provinciile învecinate. În provincia Tuzla, valurile uriaşe au răsturnat mai multe ambarcaţiuni ancorate. Unele vase au fost avariate, în timp ce altele s-au scufundat. La Istanbul, mai multe avioane au ratat aterizarea din cauza vântului puternic.

