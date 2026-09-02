Prețul combustibililor din întreaga lume variază enorm, de la câțiva cenți în țări precum Libia, Iran și Venezuela, până la peste trei dolari pe litru în Hong Kong. Chiar dacă țările pornesc de la aceleași prețuri internaționale de referință pentru petrol, prețul final la pompă variază drastic. Diferența uluitoare reiese din datele de pe platforma GlobalPetrolPrices: cel mai ieftin litru de benzină din lume costă doar câțiva cenți, în timp ce cel mai scump depășește 3 dolari. Potrivit Blic, în medie, un litru de benzină costă în jur de 1,5 dolari americani.

Țara unde un plin de benzină costă cât o cafea. Șoferii alimentează cu doar câțiva euro - Shutterstock

Cele mai ieftine carburanți se găsesc, de regulă, în statele care dispun de resurse importante de petrol. În aceste țări, autoritățile intervin prin diferite mecanisme pentru a ține prețurile la pompă mult sub nivelurile întâlnite în Europa, scrie Blic, potrivit Mediafax.

Libia se află la coada clasamentului mondial în privința prețului benzinei, unde litrul costă doar câțiva cenți. Pentru umplerea unui rezervor de 50 de litri este nevoie de puțin peste un dolar.

Pe poziția următoare se află Iranul, unde benzina are, de asemenea, un preț de doar câțiva cenți pe litru. Tariful subvenționat este valabil pentru primii 60 de litri cumpărați într-o lună, iar după depășirea acestei cantități prețul crește.

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Venezuela ocupă locul al treilea în clasament, cu un cost al benzinei care rămâne, la rândul său, la nivelul câtorva cenți americani pe litru.

Printre statele în care carburanții sunt foarte ieftini se mai numără Angola, Kuweit și Algeria.

Prețurile reduse vin însă și cu un cost pentru stat. Subvenționarea combustibililor poate pune o presiune importantă asupra bugetelor publice.

Țările cu cele mai mari prețuri la benzină

La celălalt capăt al clasamentului se află state și teritorii mai prospere, dependente în mare măsură de importurile de energie, dar și țările în care taxele și accizele aplicate carburanților sunt ridicate.

Hong Kong ocupă de mai mulți ani una dintre primele poziții în clasamentul mondial al celor mai scumpe piețe pentru benzină. Costul alimentării este de câteva ori mai mare decât în multe alte regiuni ale lumii.

Pentru un rezervor de 50 de litri, un șofer poate ajunge să plătească peste 150 de dolari. Prin comparație, aceeași cantitate de carburant ar costa în Libia puțin peste un dolar.

După Hong Kong, mai multe state europene se regăsesc în zona de vârf a clasamentului. Danemarca, Țările de Jos, Islanda, Elveția și Liechtenstein se numără în mod constant printre țările în care benzina are prețuri ridicate.

De ce există diferențe atât de mari?

Diferențele considerabile dintre prețurile practicate la benzinării nu țin doar de costurile de extracție și rafinare a petrolului. Un rol important îl au politica fiscală și modul în care fiecare stat alege să subvenționeze sau să taxeze carburanții.

În state precum Libia și Iran, autoritățile mențin prețurile la un nivel foarte scăzut prin subvenții acordate populației. În schimb, în multe țări europene, taxele și accizele reprezintă o parte semnificativă din suma finală plătită pentru fiecare litru de combustibil.