Estonia și-a ales noul președinte. Cine este Ulle Madise

Jurista constituțională Ulle Madise a fost aleasă, miercuri, de parlamentul Estoniei ca viitor președinte al țării baltice. Ea a devenit astfel a doua femeie care ocupă această funcție, în mare parte ceremonială, scrie Reuters.

Ulle Madise, în vârstă de 51 de ani, este ombudsmanul din Estonia din 2015 şi ea va ocupa funcţia de preşedinte pentru următorii cinci ani. Estonia, o ţară de 1,4 milioane de locuitori care se învecinează cu Rusia, se numără printre cei mai fervenţi susţinători ai Ucrainei şi critici ai Moscovei din cadrul NATO şi al Uniunii Europene. A devenit una dintre ţările cu cele mai mari cheltuieli militare, alocând în acest an 5,4% din produsul intern brut pentru apărare.

În Estonia, preşedintele este ales de Riigikogu, parlamentul ţării. Madise a candidat fără contracandidat, după ce niciun alt candidat nu a obţinut suficient sprijin parlamentar pentru a se înregistra. Ea îi succede lui Alar Karis, care nu a mai candidat pentru un al doilea mandat.

Riigikogu a ales-o din primul tur, cu 71 de voturi, peste pragul necesar de 68. Au participat la vot 78 de deputaţi, iar şapte buletine au rămas nemarcate.

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Kersti Kaljulaid a fost prima femeie preşedinte a Estoniei, cu mandat din 2016 până în 2021. Madise îşi va prelua efectiv funcţia la 12 octombrie, când va depune jurământul şi îl va înlocui pe Alar Karis.

Adresându-se Riigikogu înainte de vot, Madise a subliniat valorile solidarității și încrederii, afirmând că inclusiv o națiune mică poate aspira la măreție.

"Toți trebuie să aibă șansa să simtă că sunt valoroși și că munca, viața și creația lor contează în aceeași măsură", a spus ea.

Reflectând asupra funcției sale de cancelar al justiției (funcție de supraveghere a constituționalității și legalității actelor juridice emise de autoritățile legislative și executive și autoritățile locale, precum și de avocat al poporului, n.r.), responsabilitate pe care a deținut-o din 2015, Madise a invitat să se facă "tot posibilul pentru ca să nu existe atât de mulți ca aceia care se numără acum printre cei care au fost tratați nedrept și au motive să se simtă rău acasă, la școală sau la muncă atunci când au fost hărțuiți sau umiliți, când li s-a refuzat ceva sau când au rămas în urmă".

Avocata în vârstă de 51 de ani a adăugat că, în loc să fie urmat principiul care spune că 'atunci când vezi ceva greșit, să te duci să te plângi, să urmăm mai degrabă principiul înțelepciunii populare: dacă vezi ceva greșit, du-te și repară-l'.

Estonia, a afirmat Madise, o "țară mică și o națiune înțeleaptă, poate fi cea care exercită influență, care este inovatoare și care, în plus, colaborează pe plan internațional și, făcând aceasta, aduce beneficii tuturor".