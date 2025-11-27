Antena Meniu Search
O luptătoare MMA a băgat în spital doi polițiști care voiau să o dea jos dintr-un avion

Scandal uriaş într-un aeroport din Spania. O luptătoare profesionistă de arte marţiale mixte a rănit doi ofiţeri ai Gărzii Civile.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 14:15

Conflictul a început la bordul unei aeronave. Femeia avea un comportament violent, iar însoţitorii de zbor nu au reuşit să o liniştească. Atunci, poliţiştii au fost nevoiţi să intervină, însă luptătoarea de 39 de ani, câştigătoare de 5 ori a campionatului irlandez de box, i-a atacat.

După altercaţia în care cei doi n-au avut nicio şansă, ei avut nevoie de concediu medical, din cauza rănilor. Femeia a fost eliberată după ce şi-a petrecut noaptea într-o celulă. Ea riscă să primească o pedeapsă cu închisoare de până la 4 ani.

Sinead Kavanagh, originară din Dublin și născută în 1986, concurează la categoria de greutate pană în cadrul Bellator MMA, una dintre cele mai importante organizații internaționale. Înainte de cariera profesionistă în MMA, a fost campioană națională de box în Irlanda. Poreclită KO pentru stilul său agresiv și loviturile puternice, ea s-a antrenat la aceeași sală cu starul mondial Conor McGregor, care a ajutat-o să îşi crească vizibilitatea în circuitul european de MMA.

