O nouă metodă de fraudă pe Instagram. Creatorii riscă să-și piardă conturile

O nouă metodă de șantaj îi vizează pe creatorii de conținut de pe Instagram. Escrocii folosesc reclamații false privind încălcarea drepturilor de autor pentru a provoca suspendarea conturilor, apoi cer bani în schimbul retragerii sesizărilor. În unele cazuri, victimele au ajuns să plătească pentru a-și recupera rapid paginile și a evita pierderi financiare importante.

Mai mulți creatori de conținut au declarat că au pierdut sume importante după ce conturile lor au fost suspendate sau eliminate în urma unor reclamații false privind încălcarea drepturilor de autor.

Potrivit BBC, metoda presupune folosirea mecanismului real prin care Instagram permite deținătorilor de drepturi de autor să reclame conținutul publicat fără permisiune. Escrocii depun însă sesizări nejustificate și contactează ulterior utilizatorii vizați pentru a le cere bani în schimbul retragerii reclamațiilor.

Presiunea asupra victimelor este cu atât mai mare cu cât reclamațiile repetate pot determina platforma să suspende contul, scrie Mediafax.

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Zeci de reclamaţii false

Creatorul contului Lost in Time History, dedicat fotografiilor istorice și urmărit de peste 1,5 milioane de persoane, a declarat pentru sursa citată că a primit zeci de reclamații, pe care le consideră false, de la începutul anului 2026. Olly, care nu și-a făcut public numele de familie, a precizat că publică doar fotografii aflate în domeniul public sau pentru care are permisiunea titularilor drepturilor de autor.

În mai multe situații, reclamațiile au vizat simultan mai multe postări și proveneau de la aceeași adresă de e-mail. Ulterior, persoana care formulase reclamațiile îl contacta și îi cerea să continue discuția pe Telegram. Acolo urma solicitarea de bani, de regulă câteva sute de dolari, în schimbul retragerii reclamațiilor.

Creatorul a povestit că, într-unul dintre cazuri, a plătit 50 de dolari pentru a-și recupera rapid contul. El susține că procedura de contestare a deciziei Meta ar fi putut dura săptămâni, perioadă în care ar fi pierdut mii de dolari din cauza indisponibilității contului.

Mai mulți creatori de conținut din India au sesizat în ultimele luni Înalta Curte din Delhi, susținând că sistemele Meta pentru protejarea drepturilor de autor sunt exploatate pentru șantaj.

Într-unul dintre cazuri, unul dintre creatorii de conținut a reclamat că persoane care foloseau identități false au depus, începând din martie 2026, reclamații nejustificate împotriva materialelor sale originale. Contul său verificat de Instagram a fost suspendat în repetate rânduri și nu a reușit să îl recupereze decât după ce a plătit persoanele care depuseseră falsele reclamații.

În unele cazuri, escrocii folosesc și un truc pentru a face să pară că ei au publicat primii videoclipul. Aceștia postează inițial un alt material pe Facebook, iar ulterior îl înlocuiesc cu videoclipul unui creator, fără ca data veche a postării să se schimbe. Astfel, pot pretinde că materialul le aparține și pot depune o reclamație pentru încălcarea drepturilor de autor.

Amploarea acuzațiilor a determinat Înalta Curte din Delhi să intervină. În iulie, instanța a cerut Meta să furnizeze informații despre utilizatori și loguri IP care să permită identificarea unor persoane acuzate de folosirea reclamațiilor false pentru șantaj.

Într-un alt caz, un creator de conținut a prezentat instanței date despre aproximativ 40 de persoane care ar fi fost victime ale acestei metode. Judecătorii au cerut explicații din partea Meta și a autorităților indiene, considerând că situația poate indica o problemă mai amplă de șantaj online.

Meta susține că sistemele sale sunt concepute pentru a proteja utilizatorii împotriva unor asemenea abuzuri. „Înțelegem că acest lucru poate fi frustrant pentru cei afectați, dar sistemele noastre sunt concepute pentru a proteja oamenii împotriva unor astfel de situații”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.

După verificarea cazurilor semnalate, Meta a restabilit conținutul afectat și a introdus protecții suplimentare pentru conturile vizate.

Creatorii de conținut susțin însă că sistemul nu identifică suficient de rapid reclamațiile nejustificate și critică durata procedurilor de contestare. Într-unul dintre cazurile analizate de instanța din India, Meta a explicat că volumul foarte mare de sesizări nu permite verificarea manuală a fiecărei reclamații, astfel că platforma se bazează și pe sisteme automate.